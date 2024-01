Marco Mengoni torna negli Stadi con il suo Tour 2025: tappa anche a Bari

Marco Mengoni torna negli stadi, dopo il grande successo del tour 2023 tornerà nell'estate del 2025 con il tour Marco negli Stadi 2025 esibendosi nei più importanti stadi italiani:

26 giugno 2025 - Stadio Maradona, Napoli

2 luglio 2025 - Stadio Olimpico, Roma

5 luglio 2025 - Stadio Dall'Ara, Bologna

9 luglio 2025 - Stadio Olimpico, Torino

13 luglio 2025 - Stadio San Siro, Milano

17 luglio 2025 - Stadio Euganeo, Padova

20 luglio 2025 - Stadio San Nicola, Bari

24 luglio 2025 - Stadio Franco Scoglio, Messina

Marco Mengoni ha trionfato come vincitore della terza edizione del talent show X-Factor nel 2009. A seguire ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, la prima volta nel 2010 con il brano Credimi Ancora, classificandosi terzo. Marco Mengoni ha trionfato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2013 con l’inedito L’essenziale.

Marco Mengoni vanta diversi premi, tra cui 10 Wind Music Awards, 3 MTV Europe Music Awards come Best Italian Act e Best European Act e oltre a 9 candidature ai World Music Awards.

MARCO NEGLI STADI 2025 - I BIGLIETTI

Accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 gennaio fino alle ore 10:00 di giovedì 1 febbraio. Scopri di più su www.priceless.com/music.

Per gli utenti iscritti a My Live Nation su www.livenation.it biglietti disponibili dalle ore 11:00 di giovedì 1 febbraio.

Vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 2 febbraio su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.ticketmaster.it.