Il Comune di Conversano sta lavorando al programma estivo ed è già pronto un appuntamento imperdibile: giovedì 16 giugno alle ore 21.00 Marco Mengoni sarà in concerto a Conversano (evento gratuito) nell’ambito di “Road to Battiti” di Radionorba.

