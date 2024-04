All'AncheCinema lo spettacolo musicale di Marco Morandi '20 canzoni da portare su un'isola deserta'

AncheCinema, in collaborazione con A.M.A.S.I. Bari O.d.v., presenta lo spettacolo musicale “20 CANZONI DA PORTARE SU UN’ISOLA DESERTA” con MARCO MORANDI.

“20 canzoni da portare su un’isola deserta” è un viaggio tra i pezzi intramontabili che Marco Morandi più ama, tra cui anche alcuni di Rino Gaetano, e di cantautori che fanno parte del suo mondo, come Lucio Dalla, Franco Battiato, Ivano Fossati, tra gli altri.

Tra i brani in scaletta anche Centonove, un omaggio a Rino Gaetano pubblicato da Marco Morandi il 28 ottobre 2022 al fine di celebrare l’artista che più di tutti ha influenzato la sua crescita artistica.

“20 canzoni da portare su un’isola deserta” rappresenta “un viaggio nelle canzoni della mia vita” – racconta l’artista.

“Ogni canzone è una tappa della mia crescita umana e artistica. Canto i brani di cui non posso fare a meno, quelli che se fossi su un’isola deserta mi ricorderebbero il sapore di casa”.

MARCO MORANDI

È un cantante, attore e compositore, figlio del cantante e attore Gianni Morandi. Studia violino dai 5 ai 15 anni. Nel 1997, con alcuni compagni di classe, fonda i Percentonetto che partecipano con successo a Sanremo Giovani e accedono alle serate finali del Festival di Sanremo 1998 con il brano Come il sole.

Nel 1999 affianca il padre Gianni nelle quattro puntate di C'era un ragazzo, trasmesse su Raiuno. Nel 2000 affianca Enrico Silvestrin alla conduzione del programma musicale televisivo Taratata. Nel 2001 partecipa al film Liberate i pesci diretto da Cristina Comencini e interpretato da Michele Placido, Laura Morante, Emilio Solfrizzi, Francesco Paolantoni.

Nel 2002 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Che ne so e incide l'album Io nuoto a farfalla che prende il titolo dalla canzone omonima inedita di Rino Gaetano. Dal 2004 al 2006 fa parte con la compagnia dell'Artistica del cast del musical Gianburrasca Il Musical, vestendo i panni del protagonista Giannino Stoppani.

Nel 2009 ha lavorato sul canale Pokeritalia 24 come conduttore di poker on-line. Dal 2008 canta Rino Gaetano, sua grande passione, in giro per l'Italia. Nel 2011 autoproduce il suo secondo album da solista "Non basta essere te". Nel 2012 produce e scrive, insieme ad Augusto Fornari e Toni Fornari, lo spettacolo: “Nel nome del padre storia di un figlio di…” in scena dal 2013.

L'8 ottobre 2013 all'Arena di Verona canta insieme al padre in occasione del Gianni Morandi - Live in Arena.

INFO EVENTO:

domenica 12 maggio 2024 | ore 17.30

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

????????? qui: bit.ly/MORANDI

biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema.

???? ???/???????? 329 64 99 552

????????? a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti