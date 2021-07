Mareterra festival - passeggiata d'arte

Nell'ambito del Festival Mareterra, PugliArte si occuperà della realizzazione delle visite guidate ai beni culturali che ospiteranno gli splendidi concerti.

Appuntamento ore 18.30 davanti alla chiesa di San Giacomo in piazza dell'Odegitria.



Durata della visita 1,5 h

Costo: 10 euro a partecipante + 5 euro come contributo per il restauro dell'organo della chiesa di San Giacomo



Ore 20:00 inizio concerto: Around Bach

Alon Sariel mandolino solo



Prenotazioni obbligatoria info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708

