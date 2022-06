Margherita Vicario in concerto ad Altamura

Dopo il grande successo del MARGHERITA VICARIO TOUR CLUB 2022, conclusosi tra Milano e Roma con due show sorprendenti, MARGHERITA VICARIO è pronta a tornare sul palco con il TOUR ESTATE 2022, con una serie di nuovi appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti. Alle numerose date già annunciate, si aggiunge oggi quella dell’11 luglio ad ALTAMURA (BA), in occasione dell’ESTATE ALTAMURANA, con ingresso gratuito.

La corsa estiva di Margherita farà tappa anche a Padova, Perugia, Torino, Castelnuovo Magra, Santa Marinella, Bergamo, Verucchio, fino a Budapest, per poi arrivare a Lecce, Agrigento, Prato e Palermo.

Anche in questa serie di date outdoor MARGHERITA sarà accompagnata da una super band, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba, per uno show ancora più intenso ed esplosivo, tra grandi hit del passato e nuovi brani come Onde - il suo nuovo freschissimo singolo fuori per Island Records, amuleto per rigenerarsi e ripulirsi da tutti gli stress e dai cliché della vita quotidiana - in cui tuffarsi a capofitto.

“Quella del palco è una prospettiva unica: la musica sa creare un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che più mi spinge a scrivere da sempre” – spiega MARGHERITA VICARIO, che dopo aver inaugurato il suo ritorno on stage nel mese di aprile, è pronta a travolgere i Festival estivi più grandi d’Italia e il magico Sziget Festival di Budapest con la sua vulcanica personalità.

I biglietti per il TOUR ESTATE 2022 sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

TOUR ESTATE 2022 – LE DATE

1 luglio 2022 PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

2 luglio 2022 PERUGIA – UMBRIA CHE SPACCA

11 luglio 2022 ALTAMURA (BA) – ESTATE ALTAMURANA (NUOVA DATA)

13 luglio 2022 TORINO – FLOWERS FESTIVAL

14 luglio 2022 CASTELNUOVO MAGRA (LA SPEZIA) – WOMEN VOCI DI DONNA

22 luglio 2022 SANTA MARINELLA (RM) – LAZIOSOUND FESTIVAL

24 luglio 2022 BERGAMO – BERGAMO SUMMER MUSIC

29 luglio 2022 VERUCCHIO (RN) – VERUCCHIO FESTIVAL

12 agosto 2022 BUDAPEST (HU) – SZIGET FESTIVAL

19 agosto 2022 LECCE – TAGGHIATE URBAN FEST

21 agosto 2022 VALLE DEI TEMPLI (AG) – LIGHTBLUE FESTIVAL

28 agosto 2022 PRATO – SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO

31 agosto 2022 PALERMO – BEAT FULL FESTIVAL