Maredamare - Acquerelli di Puglia, a Giovinazzo la mostra personale di Maria Bonaduce

Via Cattedrale, 14 – Giovinazzo (BA) -- 389.191.11.59 -- spaziostart.giovinazzo@gmail.com COMUNICATO STAMPA Sabato 12 agosto 2021 alle ore 19.30, presso Spazio Start in via Cattedrale 14 – Giovinazzo (BA), con il Patrocinio del Comune di Giovinazzo, si inaugura MAREDAMARE - Acquerelli di Puglia Mostra personale di Maria Bonaduce a cura di Patrizia Dinoi visitabile dal 12 al 28 agosto 2021 con orario di apertura 19:30 − 21:00. Maria Bonaduce Notevole ritrattista e paesaggista ha esposto in varie mostre in Italia e all’estero (Canada, Messico, Ungheria, Francia, Inghilterra, Romania, Stati Uniti D’America, Emirati Arabi, Polonia, Bulgaria) e ricevuto importanti consensi internazionali. Da diversi anni si dedica all’Arte Sacra con dipinti e vetrate istoriate realizzando numerose opere pubbliche in diverse città italiane ed estere. Ha scelto di non allontanarsi dalla figurazione per poter comunicare con un linguaggio di immediata intelligibilità per tutti. La sua grammatica visiva consente una percezione e una lettura anche subliminare dell’opera che, tuttavia, subito rivela anche ad un occhio poco attento la sapienza del tratto sicuro, esperto. La luce riflessa dagli acquerelli di Maria Bonaduce poi non lascia spazio a banali equivoci artistici. Invade il campo visivo, sprigiona energia vitale, riconduce alla natura soprannaturale che pervade l’immanente, sostanzia ogni materia vivente e non vivente. È la luce che irradia ogni elemento visivo, interagisce con esso, ne muta la forma e ne valorizza il potenziale architettonico ed evocativo. È la luce, che tutto pervade e trasforma, a costringere ad un nuovo accomodamento il nostro sguardo. È la luce a travolgere i nostri sensi, suggerendo improbabili mix percettivi, e a consegnare, infine, raffinate consapevolezze metacognitive alla nostra mente. Patrizia Dinoi Progetto Grafico: Claudia Dagostino Per informazioni e prenotazioni: Tel.: 389 191 1159 Email : spaziostart.giovinazzo@gmail.com Web: https://www.facebook.com/spaziostart

