Maria Cafagna ospite de I libri degli altri alla Feltrinelli Bari

Il 2 luglio 2024 alle ore 18:30 nella Libreria Feltrinelli di Bari si terrà il quinto appuntamento della rassegna “I libri degli altri” curata dal Collettivo Bandelle e Ilenia Caito, attivista letteraria. La nuova protagonista dell’originale dialogo a più voci sui libri e la lettura sarà Maria Cafagna, scrittrice e autrice tv.

L’IDEA DIETRO LA RASSEGNA: “I libri degli altri” è un ciclo di cinque appuntamenti che ha coinvolto altrettante figure di spicco del panorama culturale italiano. L’obiettivo degli incontri è quello di riportare “il libro” al centro del dibattito culturale. Ogni incontro ha preso la forma di un dialogo/intervista corale condotta da Ilenia Caito assieme alle voci e domande del Collettivo Bandelle. Un’ora di conversazione sul valore assoluto della lettura, con l’obiettivo di raccontare i dieci libri chiave della formazione di ciascun ospite, i must read, ovvero i titoli che hanno contribuito a costruirne identità e mestiere. Tra questi sono sempre presenti i classici intramontabili, un’inevitabile incursione nella narrativa contemporanea, ma anche molta saggistica italiana e straniera. Il risultato è una conversazione culturale che si è rivelato essere, sin da subito, un’ occasione inedita di contatto diretto tra la città e il mondo della cultura.

LA QUINTA OSPITE: Maria Cafagna è scrittrice e autrice tv, conduce il podcast “Il Decennio Breve” con Alice Oliveri e Stefano Monti. Scrive per Wired, Fanpage e per il gruppo Citynews di cinema, spettacolo, tv e costume, con particolare attenzione ai temi di genere. È stata inserita dalla rivista Fortune tra i 25 creator digitali più influenti nel settore audiovisivo. I suoi scritti appaiono nelle raccolte “I figli che non voglio” a cura di Simonetta Sciandivasci e “Biglietti alle amiche” a cura di Corinna De Cesare. Nel 2024 è uscito per Sperling & Kupfer il suo primo libro “Cattive Maestre - donne in technicolor che hanno influenzato un’intera generazione”.

GLI ALTRI INCONTRI: A inaugurare il ciclo di incontri “I libri degli altri” Marcello Introna che in un divertente e appassionato dialogo col pubblico ha raccontato la sua formazione di lettore, nonché l’approccio ai libri e alla scrittura, seguendo la scia dei dieci libri scelti come fondamentali. Da John Fante, presente con ben due titoli “Full of life” e “La compagnia dell’uva”, al Charles Bukowski di “Factotum”, passando per “La Storia”, l’indimenticabile capolavoro di Elsa Morante, e la “Trilogia della città di K.” della geniale Ágota Kristóf. Il secondo appuntamento ha visto come protagonista Andrea Piva, scrittore e sceneggiatore barese con un passato da giocatore professionista di poker. Piva ha dialogato col pubblico presente della parte più emotiva della lettura, dell’entusiasmo delle prime scoperte letterarie, da Dostoevskij a Camus. Tra divertenti aneddoti personali e ispirate riflessioni sul valore intrinseco della letteratura, lo scrittore e sceneggiatore barese ha portato il suo sé più autentico in un a tu per tu con il pubblico. Il terzo incontro del ciclo è stato quello con Annamaria Ferretti, giornalista e direttora di grandissima esperienza. Con lei è stato possibile esplorare il mondo della saggistica e delle storie saldamente ancorate alla contemporaneità, con uno sguardo privilegiato sulla storia delle donne e il giornalismo migliore. Nel suo decalogo due romanzi femminili di grande impatto, “Lingua madre” di Maddalena Fingherle ed “Era mia madre” di Iaia Caputo, ma anche profonde riflessioni sul dissenso e il femminismo. Colonna portante del quarto incontro è stato, ovviamente, il teatro, con protagonista assoluta Licia Lanera, infine, attrice, autrice e regista teatrale ha raccontato con maestria e trasporto i suoi dieci libri del cuore in un viaggio che ha toccato pilastri della letteratura russa, teatrale e no, con ?echov e Bulgakov fra i suoi grandi amori letterari; ma il dialogo culturale ha toccato anche l’arte performativa di Marina Abramovi? e fatto incursione anche nella narrativa più leggera e inaspettata che ha sorpreso e divertito il numeroso pubblico presente.

COME PARTECIPARE AGLI INCONTRI: ingresso libero.

CHI SIAMO: Collettivo Bandelle è un collettivo di amanti della lettura con sede a Bari, nato dall’esperienza condivisa dei gruppi di lettura condotti da Ilenia Caito. Si riuniscono una volta al mese, da due anni, per discutere di libri. A febbraio 2024 decidono di unirsi e promuovere l’aggregazione e la lettura in modo assolutamente non convenzionale.

Ilenia Caito si occupa di promozione della lettura dal 2010. Ha condotto diversi programmi radiofonici per Radio Città Futura, ha fatto la libraia a Milano da Libraccio e a Bari da Ubik Liberrima. Si è occupata di avviare la strategia digital della casa editrice Laterza. Organizza e conduce gruppi di lettura online e in presenza: al momento ne conduce 8 su Bari e provincia. Docente per LaContent. Organizza eventi non convenzionali a tema letterario (speed date letterario, yoga&poesia, Silent Reading Party, Babook festival, presentazioni corali...). Ha collaborato con StorieLibere, la prima società di podcast che ha prodotto, tra gli altri, le serie Morgana (con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri) e Copertina (con Matteo B. Bianchi). Si è formata in libroterapia con psicoterapeute specializzate ed è al momento in formazione in gestalt counseling.