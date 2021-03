Maria Cristina Annese 'Insegnante per la Gentilezza' di Conversano: la sua testimonianza nel giorno dedicato alle donne

L'8 Marzo é la festa della donna, una ricorrenza nata per favorire la riflessione sull'importanza dell'emancipazione femminile, affinché ogni donna possa beneficiare delle stesse opportunità del genere maschile nel realizzare le proprie ambizioni personali. Poiché il progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza ( www.costruiamogentilezza.org ) si pone come obiettivo quello di accrescere il benessere della comunità mettendo al centro i bambini, costruendo buone pratiche; l’Associazione Cor et Amor, che coordina l’attuazione di tale progetto, ha immaginato questa ricorrenza come un'opportunità per riflettere con le giovani donne (bambine) di oggi, con vicino i propri genitori, sulle esperienze e sui consigli personali condivisi da “alcune donne adulte” che quotidianamente si impegnano per trasmettere la pratica di buoni valori, rappresentate dalle “costruttrici di gentilezza” (Assessore alla Gentilezza, Insegnanti per la Gentilezza, Allenatrici alla Gentilezza, Mediche Pediatre per la Gentilezza, Ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza) con l’auspicio che quanto da loro espresso contribuisca a costruire le basi per un futuro in cui, a uomini e donne, siano riconosciute le medesime possibilità.

Per tale ragione le “costruttrici di gentilezza” che in tutta Italia hanno partecipato a “Esperienze e consigli di gentilezza da donna a piccola donna” , hanno risposto ad alcune domande specifiche sull’argomento.

Proprio come Maria Cristina Annese Insegnante per la Gentilezza presso la Scuola Primaria di Conversano ed Ambasciatrice del Progetto Nazionale di Costruiamo Gentilezza presso lo stesso Comune.

Cosa è importante che le bambine sappiano sulle donne?

Essere donna non vuol dire essere solo mamma, moglie, figlia, amica, compagna. Le bambine devono sapere che la donna è un mondo in continuo divenire, un mondo ricco di colori e sfumature dove ogni istante è fatto di possibilità, di scelte e di continui accadimenti, per questo è necessario essere forti, fiduciose e credere molto in sé stesse per poter continuare a rialzarsi dopo ogni caduta...

Quella volta che non ti sei fermata davanti ad un "non lo puoi fare perché sei una donna"?

Non mi è mai stato detto “non lo puoi fare perché sei una donna”, e semmai fosse successo sono sicura che non mi sarei fermata, perchè ogni volta che vedo un’ ingiustizia per strada, al supermercato, a scuola, ogni volta che percepisco una richiesta di aiuto, ogni volta che qualcuno non riesce a reagire alle brutte esperienze che la vita gli riserva , io non mi fermo!

Cosa diresti ad una bambina che oggi sogna di diventare "Presidente della Repubblica"?

Le direi di perseguire il suo obiettivo con caparbietà, rispetto per gli altri, gentilezza, creatività , grande coraggio e resilienza.

Una donna che per te ha fatto qualcosa di "importante" che vorresti fare conoscere alle bambine?

Tante sono le donne di grande coraggio che hanno fatto qualcosa di importante nella storia e ai giorni nostri. Io penso , però, alla mia mamma al suo percorso di vita e all’amore infinito che dona ogni giorno.

Un consiglio che daresti ad una bambina per essere sempre se stessa?

La vita è una lunga strada fatta di esperienze positive, negative, di imprevisti, di gioie e dolori. Cogli sempre il positivo e vivi a pieno ogni esperienza perché ognuno di noi è speciale ed unico.

L'invito a tutte le mamme

A questo proposito la proposta che il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza rivolge a tutte le mamme è di provare, a casa, a rispondere a loro volta alle 5 domande, confrontandosi poi con le proprie “giovani donne” sulle risposte.

La primula Viola

Inoltre ciascuna partecipante ha condiviso per l’occasione anche una propria foto con in mano una primula viola scelta come simbolo dell’iniziativa, in quanto simboleggia la rinascita e la gentilezza.

Il momento di condivisione

Per creare un momento condiviso Giovedì 4 e 11 Marzo 2021 dalle 19 alle 21, durante la trasmissione radiofonica Spazio Costruiamo Gentilezza, che si può ascoltare in tutta Italia sulla web radio www.radiospazioivrea.it , realizzata dalle Associazioni Cor et Amor e Radio Spazio Ivrea, le “donne adulte” racconteranno a voce le proprie esperienze ed i propri consigli di gentilezza, rivolgendosi direttamente alle piccole donne, le quali potranno interagire in diretta telefonando allo 0125.193164 o lasciando un vocale al n° whatsapp 344.0132730