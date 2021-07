Un Panda sulla Luna, Fashion Confidential di Mariella Milani al Mat di Terlizzi

Un nuovo appuntamento culturale targato Un Panda sulla Luna, ospitato dal MAT-Laboratorio Urbano di Terlizzi giovedì 22 luglio alle 20,00 con la presentazione del libro “Fashion Confidential – Quello che nessuno vi ha mai raccontato sul mondo della moda” di Mariella Milani – Sperling & Kupfer. Dialoga con l’autrice la giornalista Silvia Viterbo. Con il contributo di Gruppo Marino.it

"In televisione quello che non si vede non esiste". Questo è il dogma indiscutibile per una professionista che ha fatto la storia del giornalismo italiano nella moda e nel costume. Il racconto tagliente e dissacrante di mondo in profonda trasformazione. Passato, presente e futuro. Incontri straordinari, rivelazioni, retroscena, ma anche riflessioni su un sistema costretto a interrompere i suoi riti e a uscire dagli schemi. Modelle, stilisti, influencer, uffici stampa, maghi del marketing: niente è come appare.

Pochi conoscono la complessità di quello che accade dietro le quinte di questo mondo che incanta come un pifferaio magico... ma siete davvero sicuri di voler sapere quello che non vi hanno mai raccontato?

MARIELLA MILANI, giornalista, per trentatré anni alla Rai dove è stata fra le prime donne a condurre il Tg2, cronista d’assalto, inviato speciale, capo redattore, autrice di reportage, rubriche quotidiane come “Diogene”, dedicate alla difesa dei diritti dei cittadini. Dal 1994 è stata critico di moda raccontando – da New York, Parigi, Londra, Milano, Firenze e Roma – il fashion system dal punto di vista economico, sociologico e di costume. Dopo la Rai, è approdata online utilizzando i social come uno strumento interattivo per aprire un dialogo con i protagonisti del Made in Italy e parlare del cambiamento in atto nel settore. Nel marzo 2020, ha creato Un caffè con Mariella, una rubrica in diretta su Instagram. Tiene corsi di scrittura e public speaking allo IED e alla 24ORE Business School. Tra le sue passioni, il cinema e – ovviamente – la moda. L’età? Un dettaglio.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: 331-1968984

