Marika Tisei al teatro Bravò con un omaggio alla musica pop

Giovedì 18 aprile al teatro Bravò di Bari la cantante Marika Tisei si esibirà in trio all’interno del cartellone di spettacoli della “Rassegna Musica & Risate”, promossa da Angelika Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events.

Classe 1990, dalla voce calda e graffiante, Marika Tisei si è avvicinata prima alla danza, che ha studiato per sei anni. Dedicandosi poi al musical, ha spostato successivamente il suo interesse all’età di diciassette anni al canto, iniziando a studiare con insegnanti privati. La sua predisposizione e l’impegno l’hanno portata a partecipare a numerose competizioni canore, ottenendo anche ottimi piazzamenti. Nell’autunno del 2016, con il brano “Vivi Ogni Momento”, scritto a quattro mani da Ornella Vanoni e Lelio Morra, partecipa ad “Area Sanremo”, posizionandosi tra i 48 semifinalisti nazionali. Un’altra esperienza importante è stata la tournèe nelle piazze italiane al fianco del noto imitatore Dario Ballantini, come voce spalla del suo spettacolo musicale. Nel suo percorso artistico ci sono tanti spettacoli musicali da lei ideati e proposti non solo in Puglia, sua terra d’origine.

In questa occasione ad accompagnare Marika Tisei ci saranno Enzo Mignogna alle tastiera e Cisky Chiarelli alla batteria. Con loro la cantante emozionerà il pubblico con brani di Luci Battisti, Vasco Rossi, Pino Daniele, Annalisa e tanti altri ancora, in un viaggio nel pop nel quale la cantante avrà spesso modo di interagire con il pubblico, attraverso racconti, aneddoti e sorprese che caratterizzano i suoi live.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli 18 – Bari

Infotel: 3392438891

Inizio concerto: 21.00