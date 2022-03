Marilù Oliva a "libri in comune e"

Come stanno davvero le cose? E se Didone avesse da raccontare una verità diversa da quella scritta da Virgilio con l’Eneide? A rispondere a queste ed altre domande sarà la celebre scrittrice di best seller Marilù Oliva ospite del salotto virtuale del mercoledì di “libri in comune e…” sulla pagina Facebook omonima alle 19 che con il suo nuovissimo romanzo “L’Eneide di Didone” edito da Solferino ha dato voce alla celebre regina cartaginese, Didone.

È arrivato il momento di comprendere, a distanza di 2000 anni, anche il punto di vista della regina fenicia che poi si uccise per amore dell’eroe troiano.

A raccontare la versione di Didone insieme ai protagonisti della seconda edizione di “libri in comune e…”, la scrittrice emiliana Oliva, la quale delineerà un profilo psicologico, emotivo e personale di Didone che ha molti tratti in comune con le donne d’oggi in una società che non pare essere tanto più evoluta di quella raccontata da Virgilio due millenni fa.

Un testo che darà il giusto lustro alla regina che ha tratto in salvo il suo popolo e per i quali temi trattati ha tanto in comune con gli argomenti scelti per il mese di marzo: “Donna… universo da scoprire” e che contribuirà a raccontare il mondo al femminile fatto di emozioni, forza, debolezza, determinazione, volontà, coraggio e tanto amore.

L’iniziativa “Libri in comune e...” nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.

“Libri in comune e…” si avvale dei patrocini della Città Metropolitana di Bari e dei comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto'.