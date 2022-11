Mario Margiotta all'AncheCinema, il pianista omaggia Nino Rota “il musicista di Fellini” in uno spettacolo per appassionati di musica e cinema

Continua, domenica 27 novembre alle ore 20:30, la rassegna di musica classica MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE organizzata da AncheCinema, in collaborazione con l'associazione Mozart Italia - sede di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura e la direzione artistica di Giovanna Valente. Appuntamento rivolto ad appassionati di musica e cinema con “FELLINIROTA”, un vero e proprio omaggio a Nino Rota, “il musicista di Fellini”, del pianista pugliese Mario Margiotta. Lo spettacolo, commissionato dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo per l’inaugurazione della Settimana del Cinema Italiano del Mondo, dopo il grande successo ottenuto sbarca al Teatro AncheCinema di Bari.

Attraverso un racconto – ora narrativo, ora musicale – si ripercorrerà la collaborazione tra il grande regista Federico Fellini e il compositore Nino Rota, non solo suo storico collaboratore e vincitore di un Premio Oscar, ma la cui vita è strettamente intrecciata alla città di Bari, dove ha vissuto e scritto le sue creazioni, e dove è stato direttore per decenni del suo conservatorio.

Il format originale, già presentato con successo in Italia e all’estero, è interamente scritto e realizzato dal maestro Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di “divulgatore musicale”. Avendo studiato per anni al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, la scuola che per oltre vent’anni è stata diretta da Nino Rota, ha avuto la fortuna di avere come docenti coloro che a loro tempo furono allievi del grande compositore, avendo così accesso a conoscenze dirette del Maestro, comprendendo a fondo l’Uomo dietro la Musica.

Non una semplice proposta al pianoforte di alcuni dei brani più celebri del grande compositore, bensì un ricordo sul rapporto che legava i due grandi autori in un racconto a tratti poetico, a tratti ironico; raccontando la storia, i retroscena, gustosi aneddoti e curiosità dietro i film e le musiche che hanno fatto la Storia. Uno spettacolo che sarà in grado di sorprendere e di dimostrare quanto ci sia ancora da dire su questa unione professionale e umana che non smette mai di affascinare ed emozionare.

MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE è una rassegna che proseguirà fino al 19 dicembre dedicata alla musica classica, del ‘900 e contemporanea: musica colta, nota e rinomata, affiancata a pagine e generi musicali di rara esecuzione, coinvolgendo sia autori ed interpreti affermati in campo nazionale ed internazionale, che giovani promesse e giovani professionisti già segnalati dalla critica.

DOMENICA 27 NOVEMBRE | ORE 20:30

FELLINIROTA

Pianista MARIO MARGIOTTA - omaggio a Nino Rota “il musicista di Fellini”

BIGLIETTI

- biglietto platea/pedana: 15/12€ (intero/ridotto)

- biglietto ridotto studenti: 7€

+ diritti di prevendita