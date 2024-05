Mario Rosini in concerto a Bari per la rassegna “ArGiro di Accordi”

“ArGiro di Accordi”: la musica diventa protagonista nel pieno centro di Bari. La rassegna ideata e promossa dall’omonimo luogo di incontro e club raffinato Argiro52 a Bari di Daniele Apicella, musicista e appassionato di musica jazz, torna con un cartellone di artisti di straordinaria qualità. Una rassegna, nata nel 2023 con la consulenza di Dario Maretti, che ha l’obiettivo di offrire performance di musica di qualità nazionale e internazionale all’aperto, non solo per il pubblico barese ma, soprattutto, per i tanti turisti che affollano la nostra città.

Un aspetto, quello dell’arte della musica all’aperto, che potrebbe diventare un maggiore motivo di valorizzazione della città, così come accade abitualmente in tutte le capitali europee. Del resto la cultura può generare, attraverso le professionalità artistiche, positive ricadute economiche su tutto il territorio, tenendo conto proprio della maggiore presenza di turisti italiani e stranieri. Una novità assoluta della programmazione della rassegna, che ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica nella scorsa edizione, è la fruizione gratuita dei concerti. Un successo che ha incoraggiato l’organizzatore a promuovere, anche in questa edizione 2024, un cartellone più ampio e impreziosito dalla presenza di musicisti di rilievo nazionale. Un doveroso ringraziamento va agli sponsor che permettono la gratuità della rassegna: Saicaf, Mebilimport e Lavermicocca Arredamenti.

Quest’anno, infatti, il cartellone sarà composto da 15 concerti ogni giovedì alle 21 da maggio a ottobre, affidati ad artisti capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Tra i protagonisti ci saranno: Mario Rosini, Nino Buonocore, uno dei più grandi e sensibili cantautori italiani, gli Audio Due, Sagi Rei, Savio Vurchio, Giuliano Ciliberti e altri ancora. Tra le novità di questa nuova edizione della rassegna, la collaborazione con il Duke Jazz Club di Bari, che curerà quattro appuntamenti diretti da Guido Di Leone.

Ad inaugurate la rassegna “ArGiro di Accordi”, giovedì 16 maggio alle 21, sarà il talento indiscusso del pianista, cantante e compositore Mario Rosini che, recentemente, ha incantato il pubblico di Rai 1 con la sua partecipazione al talent The Voice Senior. Rosini si esibirà in Trio con il live dal titolo “Una canzone intorno al Mondo”. Un repertorio che prevede i brani presentati al talent di Rai 1 ma, soprattutto, sue straordinarie interpretazioni di composizioni di Pino Daniele (suo scopritore) Stevie Wonder e tanti altri compositori che hanno fatto grande la storia della musica.

Con Rosini (pianoforte e voce), ci saranno Mimmo Campanale (batteria) e Paolo Romano (contrabbasso). Il concerto di Rosini, così come altri concerti di “area jazzisica” previsti in cartellone, sarà introdotto da Nicola Gaeta, critico musicale del prestigioso mensile “Musica Jazz”. Sempre nel mese di maggio sono previsti altri due appuntamenti: il cantante Savio Vurchio con “Il Sud del mondo” e la Pocket Orchestra con Francesca Leone.

Il mese di giugno, giovedì 6 alle 21, inizia con grande artista di straordinario talento italiano: il cantautore napoletano Nino Buonocore. Insieme al suo Jazz Quartet, con Pino Tafuto al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, Buonocore eseguirà in chiave jazz brani del suo nuovo repertorio, ma anche alcuni dei suoi grandi e indimenticabili successi del passato.

Sempre a giugno spazio a Giuliano Ciliberti con il suo “Jazz for Zero”, Savio Vurchio Funk5et con “Soul black, funky, disco 70”, Con Alma Trio meets Luciana Negroponte con “La mia Aretha Franklin”. I quattro appuntamenti in programma a luglio, vedranno nuovamente impegnato Mario Rosini e il suo Trio, ma anche gli Audio 2 di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, il quartetto di Giuliano Ciliberti in “Jazz for Aznavour” e Interaction Quartet feat Martin Jacobsen e Fabrizio Gaudino con “West Coast jazz”.

Si prosegue con i 4 appuntamenti in cartellone a settembre: Mario Rosini Trio, il quintetto di Tony Petruzzellis con “Questo sono io – la storia di Domenico Modugno”, l’ensemble di Piero Dotti con un tributo a Frank Sinatra dal titolo “OI’ Blue yes”, il pianista Antonio Loviero in “Piano solo”. L’ultimo concerto, in programma, giovedì 3 ottobre, è con il cantautore di origine israeliana dall’animo soul Sagi Rei.