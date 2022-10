Mario Rosini sings standards jazz, musiche di Porter, Parker, Monk, Brown, Mancini

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 10 dicembre 2022 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce vivono gli “Standards Jazz” insieme alla voce e al pianoforte di Mario Rosini e alla chitarra di Guido di Leone.



Un concerto jazz in Puglia per ascoltare e rilassarsi con un repertorio di soli standards tratti dai “Songbook” di Broadway e dai repertori di “Originals” dei Boppers. A interpretare le musiche di Porter, Parker, Monk, Brown e Mancini saranno Mario Rosini, cantante e pianista, una formazione classica al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento, fra gli altri, a Umbria Jazz, presidente della Commissione artistica del Premio Mia Martini, una incessante attività in sala di registrazione al fianco di artisti come Edoardo De Crescenzo, Eros Ramazzotti e Simona Bencini, e sul palco insieme a Michael Bublè, Al Jarreau e Dionne Warwick, e docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera, e Guido Di Leone, chitarrista e prolifico compositore barese, con più di 100 incisioni in diverse formazioni e una infinità di collaborazioni con musicisti internazionali al proprio attivo e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è fondatore e direttore dal 1985.