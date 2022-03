A SPAZIOleARTI per la stagione musicale “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” imperdibile live

Sabato 2 aprile - h. 21,00

MARIO ROSINI TRIO

"UNA CANZONE INTORNO AL MONDO"



Mario Rosini - voce e piano

Paolo Romano - basso elettrico

Mimmo Campanale - batteria



Mario Rosini, noto pianista e cantante, già premiato nel 2004 dal pubblico sanremese, con il suo formidabile trio, accompagnerà l’ascoltatore in un appassionante viaggio musicale tra jazz, swing, funk e pop attingendo dal repertorio di respiro internazionale di autori senza tempo quali Stevie Wonder, George Benson, Donald Fagen, Al Jarreau, Michael Bublè, Pino Daniele e tanti altri.



Grande groove per un irresistibile concerto coinvolgente ed emozionante.





Prenotazione obbligatoria al 340.8643487.