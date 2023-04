Mario Tozzi a Bari, appuntamento al Kursaal Santa Lucia per la prima tappa pugliese delle 'Energy Talks'

Fonti rinnovabili, cambiamento climatico, energia: sono questi i temi degli «Energy Talks» con Mario Tozzi, primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico, che dal 3 al 5 aprile faranno tappa a Bari, Brindisi e Lecce.

Il ciclo di incontri, promosso da Gruppo Hope, sarà un’opportunità unica di confronto e dibattito - aperto a cittadini, imprese e Istituzioni - per comprendere le conseguenze del cambiamento climatico per il nostro pianeta e il ruolo che in questo contesto giocheranno i paesi occidentali e in via di sviluppo.

Gli Energy Talks si svolgeranno lunedì 3 aprile a Bari (ore 17.30, Kursaal Santa Lucia), martedì 4 aprile a Brindisi (ore 17.30, Teatro Verdi) e mercoledì 5 aprile a Lecce (ore 10.00, Officine Cantelmo) con Mario Tozzi (primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico), Michele Scoppio (AU Hope Group), Ruggero Ronzulli (presidente Legambiente Puglia) e Francesco Cupertino (Rettore del Politecnico di Bari); modera la giornalista Annamaria Minunno.

«Il cambiamento climatico e l’attuale crisi energetica ci mettono davanti a delle sfide cruciali che come cittadini, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni abbiamo l’obbligo di accogliere - spiega Michele Scoppio, Amministratore Unico di Hope Group -. L’obiettivo degli Energy Talks è proprio quello di iniziare ad avviare un percorso di consapevolezza che consenta a tutti gli attori coinvolti di parlarsi, confrontarsi, porsi domande e analizzare soluzioni possibili per trasformare una minaccia in opportunità per contribuire fattivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile. Iniziare a farlo qui, in Puglia, credo sia il segno tangibile del ruolo trainante che la nostra regione e il Mezzogiorno potranno giocare nei prossimi anni nel campo delle energie rinnovabili, in particolare dell’eolico offshore, sia per l’Italia sia per l’Unione Europa».

Gli «Energy Talks» sono promossi da Gruppo Hope, con il supporto del Politecnico di Bari. L’ingresso è libero con possibilità di prenotazione, compilando il form dedicato.

? BARI - https://lnkd.in/ehNvgtcM

? BRINDISI - https://lnkd.in/eD5fTpRJ

? LECCE - https://lnkd.in/eeBxdGXZ