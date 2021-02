Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni al Libro Possibile Winter per parlare di ambiente

Giovedì 18 febbraio, alle 18, al Libro Possibile Winter, Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni presenteranno il loro libro Un'ora e mezzo per salvare il mondo. I veri motivi per cui dobbiamo tornare subito a occuparci del riscaldamento globale (RaiLibri). L’incontro si svolgerà su Microsoft Teams. Interverranno: Michele Laricchia, sindaco di Capurso; Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio; Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile; gli studenti dei Licei Cartesio. A moderare, Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile.

Un geologo e un cantautore uniti in un progetto comune: riportare al centro della scena il dramma ambientale e l’urgenza di un’azione collettiva. “Non sia mai che, provati dal SARS-CoV-2, si perda di vista che il problema globale più pressante dell'umanità all'inizio del Terzo Millennio è il cambiamento climatico”.

Mario Tozzi è primo ricercatore presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche, autore e conduttore di celebri programmi tv di divulgazione scientifica. Lorenzo Baglioni è un giovane cantautore, ex docente di matematica, che ha conquistato il web con le sue “canzoni didattiche”; nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo tra le nuove proposte.

Insieme hanno pubblicato, per RaiLibri, Un'ora e mezzo per salvare il mondo. I veri motivi per cui dobbiamo tornare subito a occuparci del riscaldamento globale. Questo lavoro nasce nel pieno della pandemia, evento drammatico con “una radice ambientale molto più profonda di quello che appare”. Con il rigore scientifico di un geologo e le abilità narrative di un cantautore, si fa luce su ciò che ci sta portando verso una pericolosissima deriva distruttiva del nostro pianeta e delle nostre stesse esistenze. Sotto accusa “l'egoismo, l'ignoranza e la malafede di una parte dei sapiens della Terra, sempre occupati nel trarre profitto anche dalla natura e distruggere la bellezza del mondo”.

I due autori intendono, così, smuovere le coscienze e invitarci ad agire “perché è ora di darsi una mossa, perché di tempo per l'azione non ne è rimasto tanto, a ben guardare”.

Appuntamento giovedì 18 febbraio, alle 18, al Libro Possibile Winter, con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni. L’incontro si svolgerà su Microsoft Teams.