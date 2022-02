Al Teatro Forma di Bari il cantautore siciliano Mario Venuti

Sabato 12 febbraio, alle 21,30 al Teatro Forma di Bari un altro gradito ritorno concluderà la stagione musicale 2021-2022, confezionata dal direttore artistico Michelangelo Busco: è quello del cantautore siciliano Mario Venuti, autore di alcune delle pagine più preziose della musica leggera italiana. Il concerto - già sold out al Forma e inserito nel «Tropitalia Tour» - è incentrato sul nuovo album «Tropitalia» (uscito nel settembre 2021), da subito in testa nelle classifiche italiane. Insieme a Venuti sul palco ci saranno Tony Canto (chitarra), Neilton Dos Santos e Manola Micalizzi (percussioni e cori), Vincenzo Virgillito (contrabbasso). Infotel: 080.501.81.61, www. teatroforma.org. Si accede in sala esclusivamente con Super Green Pass in corso di validità e mascherina Ffp2.

Nel nuovo progetto Venuti si diverte a interpretare undici brani che dagli anni ‘30 ai 2000 hanno segnato a loro modo la musica italiana. Con questo ultimo album l'artista dipinge un grande affresco dai colori dei tropici, amore dichiarato ed espresso sin dai tempi di «Fortuna», primo singolo dell’esordio solista del 1994.

Nel disco è presente anche una rivisitazione di «Figli delle stelle», brano che nel 1977 fece conoscere Alan Sorrenti al mondo intero. Il concept di «Tropitalia» è anche frutto della collaborazione con l’artista Monica Silva e il creative director Valerio Fausti, che hanno curato il progetto grafico della copertina del disco, e dei quattro 45 giri in vinile che hanno accompagnando la release dell'album. I due hanno realizzato anche tutto il set fotografico, realizzando un'opera d'arte unica, caratterizzata da colori forti e vivaci, un tributo alla grande Carmen Miranda e al movimento tropicalista.