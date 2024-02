Al Demodè due giorni di musica e divertimento

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 10 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà l’evento “Demodeland – Carnival edition” durante il quale sarà si svolgerà nella sala Live il party “Markett”, che proporrà un appuntamento speciale in occasione della concomitanza con il Festival di Sanremo e nella sala club le selezioni musicali della Bari Hip Hop Metro.

Il party Markett celebra la cultura pop internazionale attraverso uno show itinerante nei principali club italiani. A caratterizzate lo spettacolo sono gli ospiti che dalla loro postazione vetrina animano la serata. Questi performer, che interpreteranno icone dello spettacolo italiano ed estero, canteranno, sia nell’aspetto che nell’outfit, balleranno e soprattutto emozioneranno i presenti con esibizioni verosimili a quelle dei personaggi rappresentati.

Durante le feste Markett si posso incontrare Morgan, Cristiano Malgioglio, piuttosto che Michael Jackson e Britney Spears, selezionati attraverso casting, come in una compagnia teatrale. Al Demodè però, visto lo svolgimento dell’ultima serata del Festival di Sanremo, i personaggi he si alterneranno nelle vetrine e sul palco saranno riferiti all’importante kermesse canora.

Nella sala Club, invece saranno proposte le selezioni musicali della Bari Hip Hop Metro, crew composta da alcuni dei più apprezzati dj locali della urban music. Questo progetto ideato dal Club di Modugno, oltre dieci anni fa, è diventato un punto di riferimento nella scena musicale pugliese.

Il Weekend del Demodè proseguirà domenica 11 febbraio con l’appuntamento una speciale milonga durante la quale ci sarà l’esibizione di Julio Alvarez e Silvina Tse e le selezioni musicali dei dj di tango, detti musicalizadores, dj Greg, Gregorio Martino e Unconventional Tango dj.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00