Mascalzoni latini, da Napoli a New York

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 11 e sabato 12 novembre 2022 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospita i “Mascalzoni latini” di Savio Vurchio e Mario Rosini.



Un concerto in Puglia che con fare scanzonato accompagnerà il pubblico in un viaggio intercontinentale da Napoli a New York: le melodie tutte partenopee dell’indimenticato Pino Daniele cederanno il passo alle note immortali made in Usa di Stevie Wonder.



Tutto affidato alla complicità e alla interpretazione appassionata di Savio Vurchio, musicista con esperienze nell’ambito blues, soul, rock e latino, una carriera eclettica che nel 1995 lo porta ad aggiudicarsi il premio della critica sul palco della trasmissione “Re per una notte”, e collaborazioni del calibro di Mark Murphy, Roy Paci, Tullio De Piscopo e Piero Pelù, e di Mario Rosini, cantante e pianista, una formazione classica al Conservatorio di Bari, presidente della Commissione artistica del Premio Mia Martini, una incessante attività in sala di registrazione con nomi come Edoardo De Crescenzo, Eros Ramazzotti e Simona Bencini, e sul palco insieme a Michael Bublè, Al Jarreau e Dionne Warwick, e docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera.