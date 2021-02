Lo spettacolo "La maschera dimenticata" per la rassegna "I Lunedì della Prosa con i classici del Teatro Abeliano"

Lunedì 22 febbraio, come di consueto sui profili Facebook del Teatro Abeliano e del Gruppo Abeliano, oltre che su canale 881 di Radio PoPizz Tv, non mancate all'appuntamento alle ore 17:00 e in replica alle ore 21:30 con la trasmissione streaming della rassegna "I Lunedì della Prosa con i classici del Teatro Abeliano".

Stavolta 'andrà in scena' uno spettacolo che attraversa molte opere di Luigi Pirandello, "LA MASCHERA DIMENTICATA" in cui emerge il tema, a lui caro, dell'identità dell'individuo e della maschera sociale che si attribuisce.

L'allestimento particolare che potremo vedere (realizzato al Teatro Abeliano di Bari il 28 novembre 1991 e perciò un ennesimo prezioso cimelio audiovisivo) rappresenta uno straordinario viaggio tra grandi personaggi pirandelliani a cura di Ettore Catalano per la regia di Vito Signorile, cui parteciparono: Tina Tempesta, Cris Chiapperini, Vito Signorile, Donato Bottalico, ed Ettore Catalano nei panni di Luigi Pirandello. Le musiche originali erano di Stefano Di Lauro, Claudio Ferri e Marco Protano gli addetti per la fonica e le luci.