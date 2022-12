'Massentraum' - presentazione del romanzo di Niky D'Attoma

Domenica 4 dicembre alle 18:15 presso l'accademia di teatro e cinema IN S'CENA diretta da Dedi Rutigliano, Niky D'Attoma presenta il suo terzo romanzo dal titolo Massentraum edito da l'erudita.



Due donne. Anna, un'attrice in cerca di se stessa. Veronika, una donna georgiana, alle prese con una decisione difficile per sua figlia. Anna e Veronika non si conoscono. Le loro vite scorrono parallele. Eppure le loro strade si incontreranno. Un sottile destino le unisce nel momento più importante delle loro vite.



Dialoga con l'autore il regista e attore Pasquale D'Attoma.

A seguire la performance di lettura e musica dal vivo con le voci di Angela De Grazia, Pasquale D'Attoma, Arturo Del Muscio. Armonica: Fabio Capone.



L'evento, a ingresso gratuito, si terrà presso l'aula magna dell'accademia IN S'CENA in via Omodeo 5 con inizio alle 18:15.