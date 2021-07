Nelle campagne tra Noci e Putignano sorge l'affascinante complesso della Masseria I Monti e la chiesetta di Santa Maria di Barsento

La Puglia è costellata di numerose masserie che racchiudono tutto il facino della vita rurale. Tra Noci e Putignano, nell’antico Casale di Barsentum, è possibile ammirare la Masseria I Monti e l’annessa chiesetta di Santa Maria di Barsento, complesso di straordinario fascino che testimonia le lunghe e continuative fasi di occupazione del territorio.



La masseria risale al XVI secolo, anche se recenti lavori di restauro hanno messo in luce strutture architettoniche ben più antiche: sono del XII secolo gli archi a sesto acuto e a tutto sesto riconducibili a un originario insediamento monastico annesso alla vicina chiesa, luogo che si presenta come uno straordinario esempio di architettura romanica ante litteram.



Edificato tra XI e XII secolo, il piccolo tempio presenta una facciata monocuspide preceduta da un protiro, mentre all’interno, tre navate con copertura a botte. A rivestire gli spioventi sono piccole chianche giustapposte e autoportanti, caratteristica dell’edilizia civile che troverà largo impiego nei secoli successivi nei trulli e nelle numerose costruzioni rurali di tipo a secco.

