Massimiliano Rossi racconta Isabella D'Aragona al Museo Nicolaiano

18 Mag H19.00 – Freetour ITALIANO – SAN NICOLA DI MYRA con Massimilano Rossi

Slowtravels.it e l'Accademia Cittadella Nicolaiana presentano al Museo Nicolaiano il tour SAN NICOLA DI MYRA, DEI BARESI, DELLE TRADIZIONI E DELLE LEGGENDE

Ospite eccezionale l’attore di teatro, cinema e fiction “Massimiliano Rossi”, reduce dal successo di “Gomorra” e “Squadra antimafia” con un suo intervento su “la Mia Isabella d’Aragona”.

Quanto conoscete della storia del santo più conosciuto del mondo?

Partendo dal Museo Nicolaiano con i nuovi tesori esposti e finendo in Basilica racconteremo la storia del patrono, ma anche l’intreccio con le mitologie, i personaggi storici, i tesori nascosti nel Museo, dove il Santo, Poseidone, il Graal, Federico II, Odino e Babbo Natale si incroceranno in un racconto meraviglioso.

Il tour è a contributo libero (si lascia un contributo all’associazione Slowtravels.it per quanto il tour vi abbia arricchito) e grazie all’Accademia Cittadella Nicolaiana il museo costa solo 5€ anzichè 8€,



Si prenota sul sito www.slowtravels.it e durerà circa due avventurose ore!