Massimo Fedeli assieme al suo ensemble alla masseria Dal Canonico di Mola di Bari

Per chi venerdì 29 settembre parteciperà al concerto in programma alla masseria Dal Canonico di Mola di Bari (BA) sarà come trovarsi in un film.

Il compositore, arrangiatore e pianista Massimo Fedeli, assieme al suo ensemble, eseguirà infatti dal vivo le musiche di “Stolen Moments - Senza Volerlo”, ultimo film di Stefano Landini.

Il film, che narra di un appassionato di musica che prova ad aprire un jazz club, comprende infatti alcune scene girate proprio al Canonico”.

Venerdì 29 Settembre 2023

Ore 20:30

Concerco con

Massimo Fedeli: Pianoforte, Rhodes

Enzo Lanzo: Batteria; Mattia Pellegrino: Conrabbasso; Emanuele Coluccia: Sax Tenore;

Alberto Di Leone: Tromba e Flicorno; Lorenzo Lorenzoni: Trombone.

feat. Vito “Forthyto” Quaranta chitarra

L’ensemble proporrà un sound che si ispira proprio al jazz degli anni settanta, con le sfumature tipiche di quel periodo. Per l’occasione il gruppo ospiterà anche la chitarra di Vito “Forthyto” Quaranta.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.