A Terlizzi “La Bellezza della Nuova Musica” di Emanuele Arciuli

Un nuovo doppio appuntamento culturale targato Un Panda sulla Luna ospitato dal MAT-Laboratorio Urbano di Terlizzi giovedì 29 ottobre alle 19,00 e da Post Factory a Bari domenica 22 Novembre alle 11.30 con la presentazione del libro “La bellezza della nuova musica” di Emanuele Arciuli (Edizioni Dedalo). Dialoga con l’autore il giornalista ed esperto di costume e società Nick Difino.

Emanuele Arciuli, pianista acclamato in tutto il mondo, accompagna il lettore in un viaggio avventuroso nel mondo delle sette note. Una guida per conoscere modalità espressive differenti nell’odierno panorama mondiale dei grandi compositori di musica classica contemporanea. Musiche differenti fra loro, accomunate dalla capacità di cogliere colori e sfumature del mondo attuale. In questo saggio Arciuli ci condurrà per mano in un percorso alla ricerca del piacere dell’ascolto, in un’appassionante conversazione con Nick Difino.

Emanuele Arciuli suona regolarmente per alcune delle istituzioni musicali di maggior prestigio e nelle maggiori sale da concerto (Teatro alla Scala, Concertgebouw di Amsterdam, Musikverein di Vienna, Philharmonie di Berlino, Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Biennale di Venezia, Miller Theater di New York, Indianapolis Symphony, Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, Melbourne Festival ecc.). Il suo repertorio spazia da Bach alla musica d’oggi, di cui – con speciale riferimento agli Stati Uniti – è considerato uno dei maggiori interpreti. Numerose le opere a lui dedicate e da lui eseguite in prima assoluta. Incide per Innova, Naxos, Albany, Wergo, Chandos, Bridge, Vai e Stradivarius. L'album dedicato a George Crumb, parte del suo progetto ‘Round Midnight, ha ricevuto la nomination per i Grammy Awards. Ha pubblicato, fra l’altro, “Musica per pianoforte negli Stati Uniti” (Edt) e “Il pianoforte di Leonard Bernstein” (Ets). Insegna pianoforte al Conservatorio di Bari e all’Accademia di Pinerolo; dal 1998 è professore ospite in numerose università americane. Nel 2011 gli è stato conferito il Premio Abbiati come miglior solista.

Ingresso libero secondo normative anti-Covid Info: 331-1968984