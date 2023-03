Michele Santeramo in scena al MAT di Terlizzi con "Fantasmi"

Venerdì 24 marzo il primo dei tre appuntamenti teatrali in cui l'attore metterà in scena i personaggi di Gennaro Jovine, Bastianazzo e Riccardo III

Venerdì 24 marzo alle 20.30, al MAT laboratorio urbano di Terlizzi, Michele Santeramo sarà in scena per il primo appuntamento di FANTASMI: quello con GENNARO JOVINE da "Napoli Milionaria" di E. De Filippo!

FANTASMI è un ciclo di drammaturgie di Michele Santeramo, un progetto ideato da Michele Santeramo e Pier Giorgio Cheli in collaborazione con Alessandro Brucioni. Ciascuna drammaturgia è abitata da un personaggio che torna dal buio del palcoscenico per provocare lo spettatore in un rapporto diretto, che susciti la sensazione che l’attore abbia parlato «a me, proprio a me».

Si cerca di stabilire un rapporto provocatorio, di invettiva, di sfida, col singolo spettatore.

In scena arriva il fantasma di un personaggio che viene dal teatro, dalla letteratura, o che è davvero esistito. Ha vissuto già una vita, poi ha vissuto un pezzo di morte, conosce cose dell’animo umano che a noi sfuggono, che non ci sono chiare. Ci prende in giro, ci fa ridere delle nostre debolezze, dei nostri tic, delle nostre mancanze.

I fantasmi che saranno raccontati nel ciclo di appuntamenti teatrali sono:

• GENNARO JOVINE (che provoca sull’egoismo che è alla base della guerra)

• BASTIANAZZO (che viene dai Malavoglia a dire che bisogna ammettere d’aver perduto)

• RICCARDO III (che sfida lo spettatore sulla sua incompletezza)

Ciascun personaggio è protagonista di un atto unico della durata orientativa di 50 minuti interpretato a leggio da Michele Santeramo. Il primo appuntamento il 24 marzo al Mat alle 20.30.