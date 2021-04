Lo spettacolo 'Matca' in streaming per i "Lunedì di Prosa con i classici del Teatro Abeliano"

Lunedì 12 aprile per il consueto appuntamento con la trasmissione streaming gratuita dei "Lunedì di Prosa con i classici del Teatro Abeliano" (alle ore 17:00 sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano e in replica alle ore 21:30 anche su RadioPopIzzTv al canale 881 del digitale terrestre) potremo rivedere la messa in scena del Gruppo Abeliano (il 19 novembre 1988) del testo vincitore del Progetto "Europa Drammi di fine secolo" :

MATCA (L’alveo) di Marin Sorescu, regia di John McRae, con Tina Tempesta, Cris Chiapperini, Gina Capuzzi, Saverio Indrio, Giusy Frallonardo; scene e costumi di Francesco Capece.

Staff tecnico: Marco Protano e Claudio Ferri

Assistente alla regia Pierluigi Morizio

Marin Sorescu è stato un poeta, drammaturgo e romanziere rumeno, membro titolare dell'Accademia rumena dal 1992.

Le sue opere sono state tradotte in più di 20 paesi e il numero totale dei suoi libri pubblicati all'estero sale a 60. È anche conosciuto per le sue opere pittoriche con le quali ha partecipato a varie mostre d'arte in Romania e all'estero. Dopo la rivoluzione rumena del 1989, senza essere membro di alcun partito politico, ha avuto la carica di Ministro della Cultura nel Gabinetto Nicolae Văcăroiu (dal 25 novembre 1993 al 5 maggio 1995).