Torna Match! l'evento che favorisce l'incontro tra associazioni e volontari

Dopo il successo dello scorso anno torna Match!, l’evento creato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola per favorire l’incontro tra aspiranti volontari e associazioni e arrivare così alla creazione di rapporti duraturi e produttivi.

Ma quest’anno la partenza è anticipata. In vista dell’evento Match! vero e proprio, che si terrà al termine della stagione estiva, le associazioni del territorio sono in queste ore impegnate in un vero e proprio lavoro di profilazione dei bisogni e delle esigenze legate ai diversi territori.

Novità di quest’anno infatti è l’utilizzo dello strumento della partecipazione, che porterà tutte le realtà del Terzo Settore a scambiarsi esperienze, buone pratiche e necessità - attraverso l’utilizzo del metodo dell’educazione non formale - in un lavoro corale finalizzato alla sintesi condivisa degli elementi da ricercare. I laboratori, diretti dalla formatrice Mariagiovanna Italia e che si basano sul criterio del “cerchio complesso”, prevedono attività individuali, di gruppo e infine plenarie: grazie alle schede di profilazione – tanto dei bisogni delle associazioni quanto delle caratteristiche da ricercare negli aspiranti volontari – l’attività di matching, ossia di abbinamento, risulterà più semplice ed efficace.

L’attività laboratoriale, triplicata sui territori del capoluogo pugliese, della Bat e a Mola di Bari, risulta così propedeutica alla ideazione dell’evento Match! vero e proprio, in cui associazioni e aspiranti volontari incroceranno desideri e aspettative. Venerdì 24 giugno - dalle 15:00 alle 19:00, nella parrocchia Maria SS. del Rosario in piazza Garibaldi 77 a Bari - si terrà l’incontro finale tra le realtà partecipanti.