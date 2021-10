'Match', lo Speed Date tra aspiranti volontari e associazioni: incontri a tempo per trovare l'associazione del cuore

Una campanella che suona per scandire gli incontri a tempo. Poche domande, ben calibrate, cui seguiranno brevi risposte. Pochi minuti, insomma, per scoprire se si è fatti l’uno per l’altra.

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola annuncia ufficialmente l’avvio di un progetto sperimentale nell’ambito del reclutamento di nuovi Volontari: parte Match, il primo Speed Date di Puglia che incrocia domanda e offerta con l’obiettivo di creare legami – tra aspiranti volontari e associazioni – ben calibrati e soprattutto duraturi.

La prima giornata di Speed Date si svolgerà sabato 30 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nell’Officina degli Esordi, in via Francesco Crispi 5 a Bari. Gli aspiranti volontari saranno riuniti in piccoli gruppi di lavoro e, attraverso colloqui a tempo, potranno dialogare e confrontarsi con le associazioni intervenute. Faciliterà i lavori la formatrice Mariagiovanna Italia.

Match, infatti, non è che la prima tappa di un percorso estremamente più ambizioso: Il Centro di Servizio al Volontariato, già impegnato in questi giorni con gli incontri con le associazioni per la Programmazione Partecipata, seguirà da vicino l’evoluzione e il consolidamento dei rapporti nati grazie allo Speed Date. I dati raccolti (numero delle richieste, associazioni che registreranno più adesioni, fasce d’età dei volontari) andranno ad arricchire la Mappa dei Bisogni già in via di elaborazione: un nuovo strumento per leggere e analizzare i cambiamenti della società, le sue evoluzioni e le sue reali necessità.

