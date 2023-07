Torna Match! l’incontro tra associazioni e cittadini: una notte tra le stelle sulla spiaggia cittadina di Torre Quetta

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV annuncia il ritorno di Match l’evento esclusivo che accompagna volontari e aspiranti tali nella scoperta delle tantissime sfumature della solidarietà e delle associazioni.

In una vita frenetica, in cui facciamo fatica a concentrarci su noi stessi, a concederci qualche minuto per analizzare ciò che abbiamo intorno e a soffermarci su chi siamo diventati e su cosa può farci star bene, Match! rappresenta un momento in cui il tempo si ferma per noi, concedendoci la possibilità di scoprire cosa più ci somiglia e a cosa dovremmo tendere.

Quanto può farmi star bene uscire dal mio guscio e dedicarmi agli altri? Quale sfumatura della solidarietà mi rappresenta di più? Sono domande che tutti ci poniamo, ma che troppo spesso tralasciamo.

A volte per comprendere sé stessi basta affidarsi alle stelle, purché siano quelle giuste.

Ecco perché l’edizione 2023 di Match si ispira all’universo delle costellazioni del volontariato, tutte diverse ma ugualmente luminose: trovare quella giusta, quella in cui riconoscersi e a cui legarsi è l’obiettivo dell’evento.

La formatrice Mariagiovanna Italia, consulente del CSVSN, insieme a degli “astro-performer” di Teatro Sociale, guiderà gli aspiranti volontari nella conoscenza della propria mappa astrale che mette al centro della solidarietà e il tempo da donare, in una serata magica sulla spiaggia cittadina di Torre Quetta: si parte alle ore 19:00 di giovedì 6 luglio, perché il tramonto è il momento migliore per guardare le stelle e scoprire la propria “costellazione solidale”.