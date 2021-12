Matinèe dell’EurOrchestra, “25esimo anniversario Beethoven: incontro & scontro tra giganti”

Martedi 14 Dicembre alle 10.30 nella Saletta Matrimoni del Municipio 1 a Bari (via Trevisani 206) per i Matinèes di “Musica in Libertà” dell’EurOrchestra, con la direzione artistica dei Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, è in programma il concerto dal titolo “25esimo Anniversario Beethoven: incontro & scontro tra giganti”. A esibirsi ci sarà la giovane pianista casamassimese Annamaria Fortunato, che eseguirà di L.Van Beethoven, di cui il 16 dicembre ricorre il 251esimo anniversario della nascita, le 32 Variazioni in do minore, seguite dalla Sonata op.40 n.2 , in due tempi, di Muzio Clementi, suo contemporaneo, editore e interprete.

Seguiranno due opere di due autori apparentemente lontani dall’infuocato e titanico sentire beethoveniano: i Jeux d'eau di Maurice Ravel, caratterizzati da una scrittura cristallina e nitida, e le Danze argentine di Alberto E. Ginastera, vivide di accenti e ritmi popolari e di trasparenti e melanconiche effusioni dei sentimenti.

Annamaria Fortunato, vincitrice di numerosi concorsi pianistici, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Bari dove ha studiato con Angela Montemurro, conseguendo successivamente la laurea specialistica sempre col massimo dei voti e lode, sotto la guida del M° Filippo Balducci. Presentazione a cura di Barbara Mangini.

Ingresso libero riservato ai possessori di green pass, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni www.eurorchestra.it https://www.facebook.com/ groups/45444837611/permalink/ 10159488962717612/