"Maugeri In Arte", iniziativa che promuove la bellezza artistica come elemento aggiuntivo di cura e benessere

La bellezza può contribuire al positivo decorso di una patologia, rendendo il percorso di cura del paziente meno gravoso, sostenendolo in un recupero che sia non solo fisico ma anche psicologico. Questo l’obiettivo del progetto Maugeri In Arte, promosso dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri, che mira a creare un legame tra ospedale e territorio ed essere così punto di riferimento nonché luogo di vita e cultura oltre che di cura.

In questa cornice si inscrive l’evento gratuito ad ingresso libero di venerdì 22 marzo, dalle ore 16, presso l’IRCCS Maugeri Bari: il concerto di Doctor Jazz – Da Frank Sinatra a Ennio Morricone porta sul palco la band composta da Villy Calabrese al pianoforte, Ernesto Losavio, Primario Neurologia Riabilitativa IRCCS Maugeri Bari, al contrabbasso, Enzo Falco alla batteria e la voce di Mario Schiavoni.

Dal 2017 ad oggi, sono stati realizzati presso gli ICS Maugeri tanti eventi, dalla musica alla fotografia, dalla pittura alla poesia, che hanno dimostrato, con una numerosa partecipazione anche esterna, come questo progetto costituisca la spinta a un processo di collaborazione e interazione tra l’ospedale e le istituzioni e associazioni culturali locali, volto a generare valore per la collettività.

Concerto di Doctor Jazz – Da Frank Sinatra a Ennio Morricone

Quando: venerdì 22 marzo, ore 16

Dove: IRCCS Maugeri Bari – Hall bar, via Generale Nicola Bellomo, 73/75 Bari

Ingresso libero