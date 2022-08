A Mola di Bari la quarta edizione di MAUL, sul palco Frida Bollani Magoni, Giovanni Truppi, Forthyto, Fausta Vetere, Renzo Rubino

Anche quest’anno, per la quarta edizione, torna a Mola di Bari MAUL - Molese Anarchico Uomo Libero, il concerto/tributo a Enzo Del Re, il “cantaprotestautore” morto a Mola di Bari il 6 giugno del 2011, un gigante della musica italiana.

Più di un tributo, più di un concerto. MAUL, l’evento che si terrà domenica 28 agosto 2022, a partire dalle 21.00, nell’Arena del Castello di Mola di Bari, è un progetto, un momento di riflessione che partirà dalle parole di uno dei più grandi cantastorie pugliesi: Enzo Del Re. Una serata in cui riascoltare - ogni artista lo farà con una sua personalissima chiave - canzoni che hanno raccontato e raccontano la terra di Puglia, il disagio di chi cerca una occasione, la ricerca continua di un punto di svolta.

Con la direzione artistica di Timisoara Pinto anche autrice per la casa editrice Squi[libri] del libro “Lavorare con lentezza, Enzo Del Re il corpofonista”, Mola di Bari diventerà il centro della musica d’autore e il palcoscenico di alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Un’idea cresciuta nel tempo, resa più ricca e composita dalla collaborazione con l’associazione ETRA E.T.S. presieduta da Luciano Perrone coordinatore generale del progetto MAUL , che riprende e sviluppa il lavoro fatto dopo la morte di Del Re da Domenico Sparno della Libreria Cultura Club Cafè e Rodolfo Vaccarelli. La direzione artistica dei primi due concerti fu affidata a Vinicio Capossela.

Alla serata parteciperanno Forthyto autore di una rivisitazione integrale del lavoro di Enzo Del Re del 1973 conosciuto ai più come “Maul”, Frida Bollani Magoni interprete eccezionale e talento raro, Il gruppo molese dei Beati, il tarantino Renzo Rubino che con il suo Porto Rubino ha fatto del mare uno dei teatri più frequentati d’Italia, Giovanni Truppi sintesi di passione per la musica e la letteratura, vincitore della Targa MEI Artista Indipendente al Festival di Sanremo 2022, e infine Fausta Vetere, una delle voci storiche della musica popolare italiana, leader della Nuova Compagnia di Canto Popolare, una donna da sempre impegnata nel sociale, interprete – come Del Re - dei deboli e dei diseredati, portavoce di chi non ha diritti.

Partendo dalla terra di Del Re, la sponda da cui lui partiva e dalla quale non si è mai allontanato veramente, che ricordava con nostalgia, ma sempre con un amore sterminato, MAUL diventa megafono di un repertorio necessario in questi tempi difficili.

“MAUL, molese, Anarchico, Uomo, Libero”, è un progetto dell'associazione culturale ETRA E.T.S. e della Libreria Culture Club Cafè, promosso da Puglia Sounds e Comune di Mola di Bari.

La direzione organizzativa di MAUL è affidata a Luciano Perrone e Michele Campanella . Il coordinamento territoriale a Domenico Sparno .

L’accesso all’evento è libero e gratuito.