Al Maul! Marco Malasomma con Neolingua il suo ultimo album con i Visual di Jime Ghirlandi, performance di Etali.De

Venerdì 3 marzo alle ore 22:00, MARCO MALASOMMA presenta NEOLINGUA in anteprima pugliese al MAUL! il suo ultimo album, che riprende la fascinazione Orwelliana di ‘1984’ affrontando questa volta il tema della ‘non conoscenza’ indotta, con i visual di JIME GHIRLANDI.

NEOLINGUA è il linguaggio conforme all’ortodossia, un vocabolario che rinnega le identità regionali, i gerghi, i dialetti, in funzione di una lingua unica, semplice, ‘smart’.



La serata inoltre sarà introdotta da etali.de, sperimentatori affiatati e alchimisti del ritmo, con il loro progetto d'interazione audio video che si serve di sintesi e codice per decentralizzare il suono e il canone produttivo. Le loro produzioni sono frutto di continue interazioni ed ibridazioni che giocano con il tempo, pur adottandone la narrativa lineare comunemente percepita. Materia invertebrata ed organica che solca la matrice onirica. Anima, algoritmo e corpo.

___



Bio - MARCO MALASOMMA

Art director, musicista e sound designer. Dal 2019, insieme a Jime Ghirlandi dirige FUTURO ARCAICO, progetto che raccoglie attraverso un archivio digitale e performance dal vivo, testimonianze e opere di artisti che si siano confrontati con il tema dell’identità territoriale. È inoltre fondatore e produttore artistico di FOLKLORE ELETTRICO ORCHESTRA, ensemble che riunisce musicisti dai diversi background, ma accomunati dalla passione per la ricerca sulle musiche del mondo.

Si forma come batterista, ma ben presto la sua espressione si allarga al mondo della ricerca multimediale, permettendogli di portare avanti numerosi progetti in solo e in collaborazione con altri artisti. Arriva ben su importanti palchi nazionali ed europei, dove restituisce al pubblico la ricerca e la fascinazione per forme di linguaggio non convenzionali.

I suoi lavori di sound art e le sue performance sono stati presentati in prestigiosi musei, festival e centri culturali tra cui il Milano Film Festival(presso Base), Asilo Filangeri Napoli, Mas Modica, Parco Archeologico Egnazia, Locus Festival, Time Zones. Ha suonato in Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Albania, Grecia, Rep. Ceca, Belgio, Portogallo.

Dopo due pubblicazioni con il side project ‘Ergo’, stampa nel 2018 ‘JURA' il primo album a suo nome, un concept dedicato al celebre romanzo distopico ‘1984’ di George Orwell. L’album viene presentato al Macro di Roma in occasione del festival ‘Fotonica’ ed è seguito da un tour europeo di oltre 70 date, riscuotendo notevoli apprezzamenti di pubblico e critica.

___



Bio - JIME GHIRLANDI

Classe 1984 è una collagista e illustratrice italo-argentina.

Si è diplomata in Fashion Design a Milano, proseguendo gli studi nel settore moda presso l'UNIBA. Ha lavorato come costumista per il settore cinematografico e insieme a Marco Malasomma, dirige FUTURO ARCAICO.

___



>Quando: venerdì 3 marzo - inizio ore 22

>Dove: MAUL! - Il castello contemporaneo di Mola di Bari

>INGRESSO 3€ con TESSERA 2023 (5€ annuali)

___





Officina dell’Arte - APS, vincitore Luoghi Comuni - iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTi finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili



Progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso “Spazi di Prossimità”