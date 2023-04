Admo Puglia, una serata con Maurizio Bignone e il suo live Inner Reflections - piano solo concert a Gioia del Colle

Un concerto solo piano, la possibilità di contribuire alle attività di Admo Puglia, l’opportunità di celebrare il centesimo anniversario dell’Aeronautica Militare, il fascino del meraviglioso tramonto dall’Aeroporto Militare di Gioia del Colle e il gusto di ottimi calici di vino da sorseggiare sotto le stelle: tante emozioni, una sola serata con Maurizio Bignone e il suo live Inner Reflections - piano solo concert.

Venerdì 19 maggio 2023, presso l’Aeroporto Militare 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (Ba), il noto pianista e compositore italiano la cui scrittura spazia tra la musica classica contemporanea, la musica ambient e le sonorità soundtrack senza tralasciare la sperimentazione utilizzando elementi della musica etnica, jazz e pop, si esibirà in favore di Admo Puglia Odv. L’evento rientra tra le iniziative celebrative per il Centenario dell’Aeronautica Militare.

Ingresso all’Aeroporto Militare previsto per le ore 18,30, cerimonia di benvenuto con aperitivo al tramonto in programma alle ore 19,45, inizio del concerto in calendario alle ore 20,30, a seguire Calici di vino sotto le stelle in collaborazione con la cantina pugliese Terrecarsiche.

Già possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma online diyticket.it all’indirizzo web bit.ly/MaurizioBignoneBA

Maggiori informazioni sul sito www.admopuglia.it e sui canali social ufficiali di Admo Puglia Odv.