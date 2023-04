Maurizio Pellegrini in "Si me vulisse bene - serenate, macchiette e contrasti d’amore" a Polignano

"SI ME VULISSE BENE - Serenate, macchiette e contrasti d’amore" chiuderà la stagione teatrale del comune di Polignano a Mare con il Teatro Pubblico Pugliese, venerdì 21 aprile alle ore 21 presso il Teatro Vignola.



«Torno a cantare Napoli, culla della nostra cultura, a grande richiesta. - spiega Maurizio Pellegrini - Negli ultimi anni ho dedicato un recital alla canzone d’autore napoletana i cui ultimi brani non potevano che lambire il Novecento con il suo sconfinato repertorio umoristico. Sembrava di raccontare al pubblico quella storia divertentissima che per qualche ragione era finita in un angolo remoto della memoria. Mi hanno strappato la promessa di una produzione interamente dedicata alla macchietta e finalmente ci siamo. Per me sarà come giocare con le mie passioni e tirare un sospiro di sollievo dopo questi ultimi anni tanto difficili per lo spettacolo dal vivo».



Lo spettacolo vede la partecipazione di Nicola Nesta alla chitarra, Valerio Fusillo al mandolino, Verio Colella al contrabbasso e Davide Chiarelli alle percussioni, interpreti delle musiche di Pisano-Cioffi, Petrolini, Armando Gill arrangiate per questa produzione da Silvestro Sabatelli ed interpretate da Maurizio Pellegrini che torna a dare voce alle irriverenti “canzonette” dopo il successo di NUN ME SCETÀ. Il tutto è completato dalle scene e i costumi di Romeo Liccardo, le coreografie di Ileana Pace, danzate da Laura Bovino e Debora Tateo, ed i disegni in live drawing di Alessandro De Donato.



Informazioni e biglietto presso il Teatro Vignola o al link www.teatropubblicopugliese.it/comuni-rassegne/si-me-vulisse-bene/