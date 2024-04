Presentazione del libro "Il Salento e lo spettacolo delle lucciole"

Sabato 11 maggio 2024 alle ore 18,00, presso la Biblioteca Iurlo, si terrà la presentazione del libro/albo illustrato

IL SALENTO E LO SPETTACOLO DELLE LUCCIOLE di MAVI FERRAMOSCA

SEGUE IL LABORATORIO “Realizziamo le lucciole”

Dialoga con l’autrice VANESSA BATTISTA, speaker Radiosa Music

L’autrice: Mavi Ferramosca, nata in Salento dove vive tutt’ora, è docente dal 2001, facilitatore culturale e sostenitrice del ruolo dell’insegnante nella formazione per un futuro migliore. Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Lecce e DEC - Dirigenza e Coordinamento dei Servizi Scolastici, Formativi e Sanitari - presso l’Università degli Studi di Tor Vergata Roma. Specializzata nel Sostegno Didattico presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Autrice del saggio “Clima e benessere nelle organizzazioni. Per una scuola di qualità” (Pluriversum Edizioni, 2020).



Le illustrazioni: i disegni sono di Bianca Rini, una piccola sognatrice con una spiccata fantasia e una grande passione per il disegno, mentre il progetto grafico è di Anova Project (Rivoli).



Il libro: Il coloratissimo albo illustrato racconta di un’antica leggenda che i nonni narrano ai nipoti; quella dello “scazzamurreddhu”, un folletto dispettoso che sgambettando qua e là per le campagne del Salento invita a scoprire un “tesoro”, la cosiddetta “acchiatura”, a chi decide di seguirlo nel suo vagabondare. In una delle serate raccontate, la presenza delle lucciole nella campagna di un tempo, porta a far riflettere il lettore sulla loro lenta scomparsa, oggi legata all’inquinamento luminoso, che manda in crisi la comunicazione di questi particolarissimi insetti neri di giorno e luminosissimi di notte. Inoltre, l’uso di prodotti chimici colpisce tanto le lucciole quanto le loro prede, chiocciole e lumache, contribuendo alla loro estinzione. Un libro per i bambini di oggi, con l’augurio che, adulti di domani, si incantino ancora in una notte accesa dalle splendide lucciole. Un QR code inserito nel volume è una magica sorpresa per i piccoli lettori.



Il laboratorio: L’attività laboratoriale “Realizziamo le lucciole” che accompagna l’albo illustrato prevede la coloritura di disegni dei coleotteri tratti dal libro e l’utilizzo di glitter colorato dorato per rendere la loro luce brillante.



Evento promosso dalla Biblioteca Iurlo



Target: Bambini 8-12 anni



Ingresso libero con prenotazione obbligatoria



Per informazioni:

bibliotecaiurlo@gmail.com



Ingresso c/o “Arena Giardino”, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Japigia, Bari