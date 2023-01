A Putignano nel "Teatro che non c’è" Max Angioni con il suo spettacolo “Miracolato”

Si allarga il ventaglio di artisti nazionali che calcheranno le piazze e i teatri del Carnevale di Putignano 2023 firmato “Tutta un’altra fiaba”. Fra i nuovi nomi appena lanciati dalla Fondazione Carnevale di Putignano per la 629^ edizione della manifestazione anche il cantautore Francesco Gabbani e il comico Max Angioni. Ed è solo l’inizio visto che a Putignano sarà davvero una stagione di grande attenzione grazie ad un cartellone che oltre alle grandiose parate di carnevale ha come protagonisti tanti nomi del panorama artistico nazionale.

Dopo Angelo Duro, sold-out in pochi giorni, Margherita Vicario (4 febbraio), Dargen D’Amico (12 febbraio) e Geolier (il 19 febbraio), sono stati svelati i nuovi artisti in calendario.

Il 2 febbraio, dalle ore 22.00, in piazza Principe di Piemonte sarà di scena BANDATRIATICA. In un concerto gratuito “la banda del mare che unisce i popoli” porterà il pubblico in sonorità popolari, dalla tradizionale musica salentina ai ritmi balcanici e di tutto il Mediterraneo per uno show che si annuncia intenso e coinvolgente.

Il 5 febbraio sarà il turno di TUTTI FENOMENI. Dalle ore 21.30 nel “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo (zona industriale di Putignano) sarà protagonista il cantautore post-moderno più destrutturante del momento in un concerto evento. Ticket disponibili sul sito Carnevale di Putignano 2023 (diyticket.it)

Il 9 febbraio dalle ore 22.00 in piazza Principe di Piemonte concerto gratuito dei LOS LOCOS. Il duo italiano della musica latino americana, composto da Roberto Boribello e Paolo Franchetto, renderà travolgente il Giovedì “delle donne sposate”, in cui si celebra anche il rito di U’n dondr. Una serata al ritmo del pop latino con le hit più famose come El Meneaito, la Macarena e Mueva la Colita.

Il 18 febbraio dalle ore 21.00 nel "Teatro che non c’è" sarà MAX ANGIONI ad esibirsi nel suo spettacolo “Miracolato”. Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, Angioni oltre al crescente percorso televisivo, brilla in teatro con la verve della sua Stand-up Comedy che continua a divertire il pubblico che lo ha reso celebre. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli. Ticket disponibili sul sito Carnevale di Putignano 2023 (diyticket.it)