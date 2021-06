Mola di Bari, Max Gazzè live all'Acqua in Testa Music Festival

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 05/09/2021 al 05/09/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Max Gazzè riprende il suo basso e torna in tour. Sarà un'estate live quella dell'artista, che in questi mesi non si è mai fermato e ha continuato a produrre musica, pubblicando il suo nuovo disco "La matematica dei rami", prodotto insieme alla Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock.

Biglietti Dice https://link.dice.fm/SjhREfxAihb e Ticketone https://www.ticketone.it/en/artist/max-gazze/

MAX GAZZÈ live all'Acqua in Testa Music Festival

MOLA DI BARI - Castello Angioino

5 settembre 2021