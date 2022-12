Max Giusti a Monopoli con "Va tutto bene!"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 16/12/2022 al 16/12/2022 Orario non disponibile

Secondo spettacolo di cinque, della Rassegna Teatrale “RadarPlus” stagione indoor 22/23, produzione a cura della Naturalestatocaotico srls. L’artista Max Giusti arriva in Puglia con “VA TUTTO BENE”, uno show in cui il comico, accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti, si confronta costantemente con il pubblico che pian piano diventa parte integrante dello spettacolo. Ci sarà da divertirsi! Teatro Radar – Via Magenta, 71/73, 70043 Monopoli (BA) venerdi, 16 dicembre 2022 alle ore 21:00 TICKET EVENTO ACQUISTABILE: - su Vivaticket all'indirizzo https://www.vivaticket.com/it/ticket/max-giusti-va-tutto-bene/191972 - nei punti vendita Vivaticket della tua città ingresso a pagamento 36,75 euro (Galleria), 47,25 euro (Platea) Info. 360830483