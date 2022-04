Francesco Dezio presenta il libro "La Meccanica del divano" alla Feltrinelli di Bari

Per raccontare la realtà del nostro tempo serve riconnettere il linguaggio contemporaneo con la sincerità della narrazione, affrontando le dinamiche sociali, le fratture determinate dall'economia globale e le contraddizioni di una modernità che tende a fagocitare chi non è in grado di restare al passo. Saranno queste le tematiche alla base dell'incontro di mercoledì 20 aprile, ore 18.00, negli spazi della Feltrinelli Libri e Musica di Bari (Via Melo 119, ingresso libero), dove lo scrittore Francesco Dezio dialogherà col giornalista Michele Casella.



Fin dal suo primo libro, Francesco Dezio racconta il mondo di oggi, immergendo il lettore nelle dinamiche più ineffabili del lavoro, e col suo ultimo romanzo "La meccanica del divano" (Edizioni Ensemble), selezionato per il Premio Strega, prova a innovare completamente proprio il genere della letteratura del lavoro. A 17 anni dal suo esordio "Nicola Rubino è entrato in fabbrica" (Feltrinelli 2004), Dezio torna nella Puglia del boom manifatturiero e, consapevole che gli operai e i padroni non sono più gli stessi, lancia la sfida alla letteratura italiana più allineata e stantia.



In "La meccanica del divano", i protagonisti del lavoro hanno perso le loro tradizionali caratterizzazioni sociologiche. Gli operai Nuccio Forleo e Michele Persico sono due simpatici lazzaroni pugliesi residenti nel paese immaginario di Infernominore, in Puglia. Dopo varie vicissitudini, trovano lavoro nell’azienda di Natalino Manucci, Seduti & Seduti, una multinazionale del settore arredamento quotata al NYSE, con holding sparse su tre continenti. In un mondo governato sempre più dalla finanza e sempre meno dalla politica, Nuccio e Michele fabbricano divani per tutte le classi sociali, senza pensare minimamente a sindacalizzarsi e a ribellarsi contro il sistema; la loro preoccupazione è, invece, diventare contoterzisti del padrone, ben felici di far propria, anche nella miseria, la retorica aziendale del boss dei divani. Il vero nuovo padrone è adesso il Mercato, che perciò diventa un personaggio del romanzo: dialoga incessantemente coi protagonisti in carne e ossa e li aizza verso il profitto.

Con uno stile unico, comico e provocatorio, che impasta dialetto pugliese, gergo aziendale e linguaggio dei social, Francesco Dezio raccoglie la sfida raccontandoci le avventure di operai e padroni postmoderni, offrendo al lettore un ritratto nichilista e al tempo stesso spassoso del mondo del lavoro all’epoca della globalizzazione economica e ideologica.

Francesco Dezio (1970) è nato ad Altamura (Bari) dove vive e lavora come illustratore. Con il suo romanzo d’esordio Nicola Rubino è entrato in fabbrica (Feltrinelli, 2004) ha aperto la strada alla letteratura postindustriale. È autore del romanzo La gente per bene (Terrarossa, 2018) e della raccolta di racconti Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta (Stilo, 2014).