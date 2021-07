Mecna e Max Gazzè a Mola di Bari per 'L’Acqua in Testa Music Festival'

Torna L’Acqua in Testa Music Festival con una nuova location e due concerti in esclusiva per la Puglia . Da Bari a Mola per un posto diverso, ma sempre legato al mare.

Dopo le edizioni organizzate nel capoluogo, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, nell’area Portuale, nella Fiera del Levante e sul Molo San Nicola, le serate del Festival si svolgeranno nell’Arena Castello di Mola di Bari.

La XV edizione di uno dei più interessanti Festival Musicali del Sud Italia , porterà in scena due artisti di assoluto livello nazionale che a Mola di Bari terranno le uniche tappe pugliesi dei loro rispettivi nuovi tour:

il rapper MECNA, già SOLD OUT, con “Mentre nessuno guarda Tour 2021” e il cantautore MAX GAZZE’ con “La matematica dei rami Tour 2021” (link per acquisto biglietti: Dice https://link.dice.fm/SjhREfxAihb - Ticketone https://www.ticketone.it/en/artist/max-gazze/)

MECNA, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, si caratterizza per produzioni intime e raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla lirica autobiografica creano uno stile inedito e inconfondibile.

Max Gazzè, dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live, torna in tour con il nuovo disco prodotto insieme con la Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock. Con lui Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.

Nato nel 2005, il Music Festival L'Acqua in Testa si è sempre distinto per l’accessibilità ai più giovani e per la sensibilità ai temi ambientali . È un Festival camaleontico, ma allo stesso tempo coerente nella ricerca di qualità artistica e follia creativa.

Sul palco, negli anni, si sono avvicendati conferme del panorama musicale nazionale oltre a emergenti di calibro Internazionale. Tra gli altri Wu Tang Clan – Gogol Bordello – Tricky – Caparezza –2Many Djs– The Hives – Shaggy – Asian Dub Foundation – Africa Unite – Fat Freddy’s Drop – Misfits – Casino Royale – 99 Posse - Boomdabash – Subsonica – Skin – Morcheeba – Tony Allen – Sharon Jones - Mos Def – Seun Kuty.

L'Acqua in Testa Music Festival - XV Edizione è un evento organizzato dall’Associazione Culturale L'Acqua in Testa con il sostegno di Regione Puglia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Mola di Bari - Assessorato alla Cultura ed al Turismo.

Per info:

info@acquaintesta.it

https://acquaintesta.it

https://www.facebook.com/acquaintesta