Alla Mediateca Regionale Pugliese due proiezioni della mini rassegna “Il cinema antimilitarista”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 17/03/2022 al 19/03/2022 Orario non disponibile

Sono dedicate al tema dell’antimilitarismo le due proiezioni della mini rassegna “Il cinema antimilitarista”. La Regione Puglia e Apulia Film Commission, infatti, presentano alla Mediateca Regionale Pugliese due film di satira antimilitarista che hanno fatto la storia del cinema. S’inizia, giovedì 17 alle 19, con “Il Grande Dittatore” di Charlie Chaplin (1940), film di maggiore successo commerciale di Chaplin. Riconosciuto dalla critica e dal pubblico come il film più bello e significativo della sua carriera artistica, per la rassegna sarà proiettato la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Per il secondo appuntamento, martedì 22 alle 19, sarà visibile un altro capolavoro: “Il Dottor Stranamore” di Stanley Kubrick (1964). "... Enorme, beffardo, anarchico, violento e lucidissimo, è il più bell’attacco che sia stato fatto alla follia atomica dei nostri tempi, e al militarismo americano. Senza messaggi e illusioni, senza risparmiare nessuno, Kubrick descrive ghignando il meccanismo atroce in cui siamo inseriti, la danza macabra di cui siamo partecipi...” (George Sadoul).

Entrambi i film, che hanno ricevuto la candidatura agli Oscar come “Miglior Film”, saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La rassegna è promossa dalla Regione Puglia e realizzata con la Fondazione Apulia Film Commission nell’ambito del progetto “Mediateca Regionale” a valere su risorse del Bilancio autonomo della Regione Puglia, Assessorato Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica. Per informazioni e prenotazioni potete inviare una e-mail alla casella di posta elettronica info@mediatecapuglia.it.