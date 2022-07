La seconda tappa di Medimex 2022 a Bari: The Chemical Brothers in concerto e molto altro

Dopo la prima tappa a Taranto che ha registrato un grande successo per tutti gli appuntamenti e si è conclusa con l’indimenticabile concerto di Nick Cave & The Bad Seeds, Medimex 2022, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, dal 13 al 15 luglio arriva a Bari con un fitto programma che prevede concerti, incontri, showcase, attività professionali e scuole di musica.

Medimex 2022, il programma dell'appuntamento di Bari: The Chemical Brothers e molto altro

Ricco il programma di concerti che oltre all’atteso live dei The Chemical Brothers in programma giovedì 14 luglio alle ore 21.00 rotonda via Paolo Pinto (nei pressi dell’ingresso monumentale Fiera del Levante biglietti disponibili nel circuito Vivaticket) prevede gli showcase dei talenti musicali pugliesi, selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record 2022, ai quali Medimex dedica una vetrina a Torre Quetta con una programmazione serale dalle 21 a mezzanotte.

Mercoledì 13 luglio sul palco alle ore 21.30 i Radicanto, che presentano Alle radici del canto, nuovo cd che celebra i 26 anni di attività della band; ore 22.00 Nidi D’Arac, che presentano Nanti li 90’s, nuovo disco live unplugged che celebra i 25 anni di musica del gruppo i pionieri della world music italiana; ore 22.30 Folkatomic, che presentano il nuovo disco Polaris, un viaggio tra ritmi e dialetti in cui la musica da ballo del Sud riacquista la sua antica funzione ludica e aggregante; ore 23.00 Après la Classe, con il nuovo Un altro mondo, concept folk-reggae-pop contro il sopruso dell’essere umano nei confronti della natura che lo circonda.

Giovedì 14 luglio ore 21.00 in scena Sarita, un concerto che nasce dall’incontro tra la musica d’autore e popolare dei “sud del mondo”, gli stilemi pugliesi e gli afflati latino-americani; ore 21.30 Rachele Andrioli, che presenta Leuca, primo lavoro discografico solista; ore 22.00 Giovanni Angelini, che presenta Freedom Rhythm, disco che racconta storie dal mondo in cui l’artista parla attraverso la musica dei suoi viaggi; ore 22.30 Fabio Accardi & FabCrew, per presentare il nuovo album Breathe.

Venerdì 15 luglio sul palco Puglia ore 21.30 in scena Sentinelle; ore 22.00 Gaia Gentile, che presenta Tanto tutto passa, nuovo progetto discografico; ore 22.30 Red Room, che presentano Teens never tell the truth;ore 23.00 Mr. Bricks, nome d’arte del cantautore pugliese Dario Mattoni, che presenta il nuovo disco Learning how to play; ore 23.30 Marco Cassanelli and Deckard, che presentano SPLITTED, risultato di studio live sessions registrate utilizzando analog and modular synthesizers, caratteristiche proprie del suono del duo.

Non solo musica al Medimex 2022: la mostra di Denis O'Regan dedicata ai Queen

A Bari il Medimex celebra i Queen con la mostra in anteprima nazionale a cura di Ono Arte Contemporanea Denis O’Regan with QUEEN in programma dal 13 luglio al 28 agosto a Bari nello Spazio Murat. La mostra racconta, attraverso l'obiettivo di O'Regan la storica ultima tournée della band: il The Magic Tour dell'estate del 1986.

Tra questi scatti uno dei più famosi è sicuramente il grandangolo di Freddie Mercury che indossa la sua famosa corona d'oro, un braccio alzato al cielo, e il suo mantello regale drappeggiato sulle spalle. L’accesso privilegiato che O’Regan ebbe gli permise di scattare alcune delle foto più iconiche della band così come momenti intimi dei quattro di Londra nel momento di apice della loro carriera: il The Magic Tour fu infatti l’ultimo della carriera della band. La mostra, che include opere presentate in anteprima nazionale, comprende 60 fotografie esposte all'interno di un allestimento immersivo.

Mediex 2022: dal 13 al 15 luglio a Bari un programma fitto di incontri

In occasione di Medimex 2022 al teatro Kursaal Santalucia andranno in scena una serie di incontri con artisti tra cui Giovanni Truppi, Denis O'Regan, Venerus, Shablo, Rancore e Diodato.

Per consultare il ricchissimo programma di Medimex 2022 clicca qui

Per informazioni sulle modalità di accesso medimex.it. Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale finanziato a valere sul POC PUGLIA 2007/2013 – Azione sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO, con il patrocinio della SIAE in collaborazione con Birrasalento e Agricola.