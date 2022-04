Chemical Brothers a Bari, Nick Cave a Taranto: con il Medimex torna in estate la grande musica internazionale

Orario non disponibile

Quando Dal 13/07/2022 al 15/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Torna il Medimex 2022 e i grandi LIVE. Una lunga edizione programmata dal 16 al 19 giugno a Taranto e un grande ritorno nella città in cui è nato, Bari, dal 13 al 15 luglio.

Due super ospiti in concerto: Nick Cave & The Bad Seeds il 19 giugno a Taranto e The Chemical Brothers il 14 luglio a Bari.

Due grandi mostre: “PinkFloyd” a Taranto e “Queen” a Bari. E poi ancora un ricco calendario di appuntamenti immancabili tra: incontri d’autore scuole di musica, attività professionali, showcase, proiezioni.

Il programma completo di Medimex2022 sarà annunciato a breve.

Aggiornamenti costanti sono disponibili sul nuovo sito web www.medimex.it

La prevendita dei biglietti sarà attiva sul circuito Vivaticket Italia (online e punti vendita) a partire da martedì 5 aprile alle ore 12.00

Medimex è un progetto Puglia Sounds il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale finanziato a valere sul POC PUGLIA 2007/2013 – Azione sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO