Medimex a Taranto con mostre, video mapping, incontri e proiezioni. Concerti di The Smile, Pulp e The Jesus and Mary Chain

Prende il via mercoledì 19 giugno Medimex 2024, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, in programma sino al 23 giugno a Taranto con i concerti sabato 22 giugno di The Smile (prima data in Italia) e domenica 23 giugno di Pulp (unica data italiana) e The Jesus and Mary Chain (unica data Sud Italia).

Non può mancare un omaggio ad Ernesto Assante, storico consulente artistico e amico del Medimex, al quale da quest’anno è intitolato il premio attribuito a figure seminali della storia della musica, che nel corso delle edizioni è stato consegnato, tra gli altri, a Iggy Pop, Patti Smith, Bryan Ferry, Kraftwerk e Liam Gallagher. Il premio “Ernesto Assante” 2024 sarà consegnato ai The Smile per “la capacità di innovare e l’originalità nell'ambito della musica pop-rock".

Allo Spazioporto di Taranto tornano gli showcase (ingresso libero), selezionati attraverso una call pubblica, per presentare i più interessanti della scena World, Jazz, Indie/Pop/Rock pugliese e nazionale. Mercoledì 19 giugno dalle ore 21.00 showcase World Music, in collaborazione con Rete Italiana World Music, con Accasaccio, Eleonora Bordonaro, Francesco Moramarco, Kyoto, Salvio Vassallo e Monica Pinto e infine Sandro Joyeux. Giovedì 20 giugno dalle ore 21 showcase Indie, Pop Rock in collaborazione con KeepOn Live, con Comrad, Leland Did It, Nebüla, PinhDAR, Rare?, Samia. Infine venerdì 21 giugno dalle ore 21.00 showcase Jazz, in collaborazione con I-Jazz, con Antonello Losacco, Evita Polidoro // NEROVIVO, Jacopo Ferrazza, Maladè, Pasquale Calò, Valentina Fin Cohors, Wasted Generation. Anche quest’anno gli showcase saranno seguiti da un gruppo di osservatori nazionali ed internazionali, tra programmatori, direttori artistici e booker, che incontreranno inoltre gli artisti che si sono esibiti in appuntamenti di networking organizzati da Puglia Sounds. Ad aprire i concerti degli headliner saranno sabato 22 giugno Melga, giovane cantautrice di Massafra che nel 2023 ha pubblicato il disco Figli con il bando Puglia Sounds Record, e Rober Stillman, sassofonista e polistrumentista americano scelto dalla band inglese per aprire il concerto a Taranto e coinvolto da Thom Yorke nella realizzazione della colonna sonore del film La confidenza di Daniele Lucchetti e domenica 23 giugno i Guatemala, band indie rock pugliese già ospite nel 2023 al Primavera Pro di Barcellona e tra gli ospiti del prossimo Sziget Festival di Budapest.

Medimex propone una grande mostra e un video mapping dedicato all’intelligenza artificiale. La mostra Bob Gruen: John Lennon, The New York Years, allestita dal 19 giugno al 14 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto (ingresso con biglietto del Museo), racconta, attraverso 60 fotografie e testi, la collaborazione più importante del fotografo, ovvero quella con John Lennon e Yoko Ono. Poco dopo che la coppia si era trasferita a New York nel 1971, Bob Gruen – che sarà presente al Medimex e parteciperà mercoledì 19 giugno ad un incontro al MArTA - divenne loro fotografo personale, oltre che amico, riuscendo così a documentarne, attraverso la sua macchina fotografica, immagini che li ritraevano sia nella vita professionale che in quella privata. Dal 20 al 23 giugno sulla facciata del Castello Aragonese di Taranto (ingresso libero) è in programma il video mapping Infinite Loop, AI Endless Exploration, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex, azione di arte pubblica che vuole essere una riflessione sul tema della manifestazione.

E ancora mercoledì 19 giugno alle ore 19 al MArTA (ingresso libero con prenotazione) il fotografo Bob Gruen racconta la mostra la mostra Bob Gruen: John Lennon, The New York Years, allestita al MArTA dal 19 giugno al 14 luglio, accompagnato da Luca De Gennaro e sabato 22 giugno, ore 19 Università degli Studi di Taranto (ingresso libero), i Santi Francesi dialogono con Dario Falcini. Al Teatro Fusco di Taranto quest’anno in programma una serie di appuntamenti dedicati alla storica rivalità tra grandi artisti (ingresso libero con prenotazione). Giovedì 20 giugno alle ore 19 in scena le vicende musicali e umane sfociate in tragedia dei rapper the Notorious B.I.G. & Tupac Shakur con Tormento e Damir Ivic e alle ore 21.00 la contrapposizione tra le due stelle luminose di Michael Jackson & Prince con Carlo Massarini e Luca De Gennaro. Sabato 22 giugno alle ore 19 la sfida delle sfide tra The Beatles & The Rolling Stones con Gino Castaldo e domenica 23 giugno alle ore 19 la grande amicizia e seminale collaborazione tra Lou Reed & David Bowie con Manuel Agnelli e Gino Castaldo.

Venerdì 21 giugno alle ore 21.00 al Teatro Fusco (ingresso libero) il Medimex presenta la prima nazionale del film AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex (2022, 99') con il regista Ethan Silverman presente in sala accompagnato da Michele Riondino, Marc Urselli e Carlo Massarini. AngelHeaded Hipster è il primo documentario dedicato alla musica e ai testi complessi e rivoluzionari di Marc Bolan e T. Rex. Riunisce materiali d'archivio, interviste con Bolan, Elton John e Ringo Starr, ma anche interpretazioni musicali filmate di artisti come Nick Cave, John Cameron Mitchell, Joan Jett, Macy Gray, U2, Lucinda Williams, Father John Misty e il figlio Rolan Bolan e molti altri.

Grande attenzione alle attività professionali e di networking che prevedono numerosi appuntamenti con i protagonisti del music business italiano e il coinvolgimento dei network KeepOn Live, I-Jazz, Rete Italiana World Music. Giovedì 20 giugno alle ore 10.30 il workshop Music Export. Idee, strumenti e strategie per esportare la tua musica a cura di Domenico Coduto (Ipe Ipe Music) e Giuseppe Bortone (Zero Nove Nove) con ospite Damiano Miceli (Panico Concerti), alle ore 16.30 Il valore della World Music, tra rigenerazione del patrimonio culturale immateriale e sviluppo sostenibile delle comunità in collaborazione con Rete Italiana World Music modera Filippo Giordano (presidente Rete Italiana World Music) con Claudio Carboni (produttore e consigliere di gestione SIAE), Maria Moramarco (ricercatrice, interprete del canto tradizionale dell’Alta Murgia Barese), Maddalena Scagnelli (musicista e direttrice Appennino Festival), Vincenzo Santoro (resp. Cultura Anci) alle ore 17.30 Si possono progettare eventi musicali con un approccio alle diversità in Italia? Un manifesto condiviso per un evento per tutt? a cura di Equaly con Josie Cipolletta (co-founder Equaly, project manager), Francesca Barone (co-founder Equaly, music supervisor) e alle ore 18:30 Reality is over, un duetto tra Riccardo Luna (la Repubblica) e Alex Braga, introduce Daniela Caterino (UniBa). Venerdì 21 giugno alle ore 11.00 L'elemento umano nella macchina, I live club e i festival come avamposti di resistenza al presente in collaborazione con KeepOn Live, modera Davide Fabbri con Giorgio Valletta (Radio Raheem, Rumore), Marco Licurgo (Robot Festival), Paolo Benvegnù, alle ore 12:30 Focus sull'Italia a Eurosonic 2025, una presentazione dello speciale Focus sull'Italia con Nur Al Habash (direttrice Italia Music Lab / Export) e Robert Meijerink (Head of Programme EUROSONIC), alle ore 16.00 Waiting Room, Europa Creativa e Livemx: i fondi UE per il settore musicale a cura del Desk Italia Europa Creativa con Anna Conticello (Project Manager Desk Italia Europa Creativa - MiC - Direzione Generale Creatività Contemporanea), Marzia Santone (Project Officer Desk Italia Europa Creativa - MiC - Direzione Generale Creatività Contemporanea - Ales S.p.A ), Grace Puluczek (Project officer LIVEMX Associate Professor Berklee Valencia), Vincenzo Barreca (co-fondatore e co-direttore artistico Ypsigrock Festival), alle ore 17:00, Cambia la musica: creatività, diritti e proprietà intellettuale con lo sviluppo dell’AI con Nicola Migliardi (Chief Operation Officer Music SIAE), Enzo Mazza (FIMI), Nico Regina (Regina&Partners), Roberto Razzini (Sony), Appino (The Zen Circus) modera Alex Longo (Agendadigitale), alle ore 17:30 One to One a cura del Desk Italia Europa Creativa e alle ore 18:15 Toolbox! Progettazione, networking e data collecting al servizio di Live Club e Festival a cura di KeepOn Live modera Davide Poliani (Rockol) con Federico Rasetti (KeepOn Live), Gaianè Kevorkian (KeepOn Live), Barbara Vargiu (Le Ragazze Terribili, Festival Abbabula) e Aldo Patruno (Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia). Sabato 22 giugno alle ore 10:30 The space of jazz to come, luoghi e pratiche nuove per il jazz di domani in collaborazione con I-Jazz modera Enrico Bettinello (I-Jazz) con Valentina Fin (Bacàn, AIKU Università Ca’ Foscari di Venezia), Alessandro “Gambo” Gambarotto (Jazz Is Dead, TUM), Fabrizio Versienti (Corriere del Mezzogiorno), alle ore 12.00 Scrivere musica (e cantarla) per le immagini modera Tommaso Colliva con Rodrigo D’Erasmo, Joan Thiele, Ginevra Nervi, Diodato, alle ore 15.30 Come cambiano gli eventi con l’Intelligenza Artificiale? I servizi dell’European Digital Innovation Hub CETMA-DIHSME in collaborazione con Distretto Puglia Creativa con Stefano Brilli (Università di Urbino "Carlo Bo"), Alessandro Persano (Weave), Antonio Colangelo (MaterElettrica), Francesca Felline (Cetma) e Mario Spada (ricercatore) modera Cinzia Lagioia (Distretto Produttivo Puglia Creativa) e a seguire One to One e alle 16.00 Il futuro è nel passato? Artist Centric Model e l’importanza del catalogo nel Music business contemporaneo modera Stefano Senardi con Dino Stewart (Managing Director di BMG Italy), Francesca Trainini (Impala), Leonardo Bondi (Woodworm) con la partecipazione di Ditonellapiaga.

Torna Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica in programma dal 20 al 23 giugno tra Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello, Teatro Fusco e Università, con lezioni, anche sul campo di Beyond Frames: creatività e tecnologia nel video live per eventi e teatro a cura di Fabio Dell'Anna, Live Sound Engineer a cura di Antonio Porcelli, Live Show Design a cura di Carlo Pastore, Registrazione e Missaggio a cura di Marc Urselli, Fotografia rock e dintorni a cura di Giovanni Canitano e i due appuntamenti, in collaborazione con Rockit, Creazione di contenuti originali per PODCAST a cura di Gabriele Beretta e Teo Cremonini e Creazione di una fanzine digitale a cura di Dario Falcini (modalità di iscrizione e partecipazione sul sito web medimex.it). Inoltre sono in programma le lezioni Vocal Coaching a cura di Carolina Bubbico, Scrivere una canzone a cura di Giuseppe Anastasi e Content marketing per musicisti - AI Edition a cura di Gabriele Aprile per i partecipanti a Next Generation Music Awards 2024. Dal 20 al 22 giugno al Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” torna Medimex Music Factory, realizzata in collaborazione con Sony Music Publishing Italy, che quest’anno prevede le categorie colonne sonore per cinema e serie TV e cantautorato con i tutor Bianco, Michele Braga, Francesco Cerasi, Cecilia Del Bono, Machweo, Davide Napoleone, Santi Pulvirenti, Piero Romitelli ed è rivolta a 10 compositori (età max 35) e 18 cantautori (età max 30). Tra i partecipanti Sony selezionerà due studenti che si aggiudicheranno due premi: per la categoria colonne sonore una giornata di lavoro (a Roma, con copertura delle spese da parte di Sony) con uno dei tutor mentre per la categoria cantautorato la produzione, pubblicazione digitale e promozione di un singolo con Garrincha 373.

In programma anche Next Generation Music Award, premio rivolto a giovani musicisti pugliesi, singoli o gruppi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Dopo una selezione gli artisti ammessi al workshop finale parteciperanno a Puglia Sounds Musicarium seguendo i corsi “Vocal Coaching” condotto da Carolina Bubbico (solo per vocalist), “Scrivere una canzone” condotto da Giuseppe Anastasi e “Content Marketing per musicisti - AI edition: strategie e workflow per catturare l’attenzione dei fan con l’aiuto dell’intelligenza artificiale” condotto da Gabriele Aprile. Venerdì 21 giugno alle ore 21:00 al Caffè Letterario (ingresso libero) i finalisti Vito Topputo, Kris La Cara e Martina Giuliani si esibiranno dal vivo e alla fine dell’esibizione una giuria proclamerà il vincitore del Next Generation Music Award a cui sarà assegnata la produzione di un E.P., un concerto dal vivo in Puglia nella rete dei “Nodi Galattica” e la partecipazione ad una campagna di comunicazione su social, radio, giornali e podcast. Il workshop rientra tra le attività del progetto S.A. Fame Cluster, finanziato dal programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027 ed è attuato dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il progetto "Galattica" promosso dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI Puglia.

Torna Medimex Book Stories presso il Caffè Letterario Cibo per la mente di Taranto, a cura di Corrado Minervini, in collaborazione con la Casa del Libro Mandese di Taranto, giovedì 20 giugno alle ore 18.30 Generazione Alternativa (Rizzoli Lizard) di Luca De Gennaro, venerdì 21 giugno ore 18.30 La musica è un lampo (Fandango Libri) di Stefano Senardi e sabato 22 giugno ore 18.30 Sotto Traccia - Una storia indie contemporanea (Effequ) di Hamilton Santià.

Gli showcase e l’intera programmazione del Medimex, si potranno ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale che seguirà tutti gli eventi realizzando dirette, interviste e special ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini, in onda sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio del circuito Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI.

Aggiornamenti costanti sono disponibili sul sito web medimex.it.

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, cofinanziato dall’Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8 in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia/ARTI realizzato con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il contributo di Birra Raffo, birra ufficiale del Medimex, media partner Radio Rai. Evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo.