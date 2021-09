Al Medimex con Willie Peyote, Fast Animals & Slow Kids, Gemello, Coma_Cose, MalikaAyane, Mahmood e Niccolò Agliardi

Prosegue a Taranto il Medimex 2021, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese, che sino a domenica 19 settembre offre un fitto programma, in presenza e in streaming, di showcase, incontri d’autore, mostre, attività professionali, scuole di musica, film e presentazioni. La quarta giornata, sabato 18 settembre, prevede numerosi eventi e attività. In programma cinque incontri d’autore: alle ore 11, Teatro Fusco in presenza e streaming, Willie Peyote. È un rapper, ma è anche un cantautore. Ma è anche intellettuale, che pensa alla musica e ragiona sul mondo. Quattro album alle spalle, una recente partecipazione a Sanremo per confrontarsi con il grande pubblico, una personalità notevole e una grande amore per la parola, fanno di lui uno degli artisti più interessanti della sua generazione. A seguire Fast Animals & Slow Kids, potrebbero ragionevolmente essere definiti un gruppo rock. Ma sarebbe un modo per restringere il loro campo d’azione, che va oltre il rock, mescolando il pop, la canzone d’autore e molto altro ancora. Il tutto raccolto in cinque album tra i più interessanti della musica italiana di oggi e in concerti che esaltano la capacità della band di coinvolgere il pubblico, divertendolo e stimolandolo. Alle ore 12, università in presenza e streaming, Gemello. Nella storia dell’hip hop italiano il Truceklan occupa uno spazio importante, il lavoro svolto nei primi anni Duemila dal collettivo del quale facevano parte anche Noyz Narcos, Metal Carter e Chicoria, è stato fondamentale per lo sviluppo della scena romana e del rap italiano. Oggi Gemello è molto oltre quell’esperienza, è un’artista completo, che passa dall’arte visiva alla musica, dall’insegnamento alle canzoni, dalla storia al futuro. Alle ore 16, in streaming, Coma_Cose modera Gino Castaldo. Coma_Cose è una delle realtà più interessanti della musica italiana di oggi, un duo nel quale si incontrano elementi musicali sempre diversi, moderni e antichi, nel quale l’equilibrio delle parti cambia continuamente e le sorprese sono più delle ovvietà. Il duo milanese è riuscito in poco tempo a dimostrare che l’essere senza regole è la migliore regola per creare pop italiano che sia moderno e ben radicato nella grande storia della nostra canzone, che sappia essere internazionale e tricolore. Infine alle ore 18, Teatro Fusco in presenza e streaming, Malika Ayane modera Ernesto Assante. Il percorso artistico di Malika Ayane è bellissimo, ricco, sempre diverso, nuovo, curioso e appassionante. Questo perché Malika è un’artista che ha fatto della ricerca della bellezza, in ogni sua forma, il punto cardinale del suo viaggio. Viaggio fatto passando da tantissimi concerti e decine di incontri, di confronti artistici e di ipotesi, di album e canzoni, che Malika Ayane cerca di trasformare ogni volta in qualcosa di unico, di singolare, di suo.

Ultimo appuntamento con gli showcase di artisti pugliesi, spazioporto dalle ore 16 alle 18.30 e dalle 21.30 alle 00 in streaming, in scena la musica jazz con Michele Fazio, Kekko Fornarelli, Soul Hunters, Roberto Ottaviano, Gaetano Partipilo & Boom Collective, Armstrong and the Moonwalkers, Guido Di Leone e Francesca Leone feat Trio Corrente Gli showcase sono rivolti a numerosi osservatori musicali italiani ed internazionali, promoter, manager, rappresentati di etichette discografiche, responsabili agenzie di comunicazione e ufficio stampa invitati dal Medimex.

Prosegue il fitto programma di talk con Musica e Cinema con Cristian Marras e Alessio Mecozzi (Mokadelic). Modera Gino Castaldo, ore 10.30 Università in presenza e streaming, Il rapporto tra musica e immagini è diventato sempre più importante con il passare del tempo ed è letteralmente esploso negli ultimi anni, con lo sviluppo della serialità e delle piattaforme di streaming. In Italia l’esperienza dei Mokadelic è stata ed è centrale, in venti anni hanno creato non solo opere musicali originalissime e importanti, ma soprattutto collaborato alla realizzazione di film e di serie tv che hanno fatto il giro del mondo, come “Gomorra”, “Come Dio Comanda” e la recentissima “Romulus”. Ore 16, università in presenza e streaming, Musica e Fumetto con Mahmood (in streaming) e Lucio Staiano (Shockdom). Modera Ernesto Assante. Mahmood oltre ad essere un musicista, una star, un cantautore, è anche un grande appassionato della cultura giapponese e, naturalmente, di animazione e fumetti. E proprio questa passione lo ha portato a scrivere il soggetto per un racconto a fumetti ispirato al suo singolo “Inuyasha”. È nato così “Inner Yasha”, realizzato dal team della casa editrice Shockdom, una delle più interessanti, vivaci e importanti realtà dei fumetti italiani di oggi. Sul terzo numero di Manga Vibe, la rivista bimestrale di manga italiano edita da Shockdom, è stato pubblicato quindi “Inner Yasha”, con la sceneggiatura affidata a Chiara Zulian e Elena Toma e i disegni sono di Redjet, ovvero Giovanni Zaccaria, portando all’attenzione di tutti il sempre fruttuoso rapporto tra musica e fumetti. Proseguono anche i workshop con Narrativa nella musica per videogiochi (Parte 2), ore 10 in streaming, a cura di AIV – Accademia Italiana Videogiochi. Con Andrea Federici (AIV); ore 11, università, Non sono un cantautore – Come (non) suona la parola con Niccolò Agliardi (Autore, cantautore, conduttore radio–TV, scrittore) Percorso formativo per giovani musicisti e per chi già scrive testi di canzoni, prose o poesia. Si propone di offrire strumenti pratici per migliorare qualità e professionalità nella gestione del difficile rapporto tra Parola e Musica nelle canzoni. Ore 12 in streaming, Voglio andare a suonare in Cina, cosa devo fare? con Alessandro Pavanello (Kanjian Music), un’introduzione mirata a capire le dinamiche del mercato musicale in Cina, in programma anche i Keynote

Proseguono le attività del Puglia Sounds Musicarium, su iscrizione all’università in presenza e streaming, con lezioni sulla discografia con Emiliano Colasanti, sulla fotografia con Cosimo Calabrese, sulla produzione con Populous, sulla promozione con Come promuoversi: TikTok e il mondo della musica. Come utilizzare la piattaforma per promuovere le proprie canzoni. La storia di Alfa. Con Giulia Lizzoli (TikTok) e Alfa e infine sulla contrattualistica con Nico Regina. La versione advanced, rivolta a professionisti, propone lezioni sull’ingegneria del suono con Marc Urselli, fotografia con Gianni Canitano, comunicazione e promozione con Jessica Gaibotti. Proseguono le attività di Medimex Music Factory, per gli utenti registrati, realizzato in collaborazione con Sugar Music, che offre la possibilità a musicisti di lavorare fianco a fianco con i tutor Stabber (Stefano Tartaglini), Federico Secondomè, Piero Romitelli, Silvia Tofani, Alessandra Flora, Valeria Palmitessa, Vincenzo Colella, Gianni Pollex e Leo Pari. In programma anche la presentazione ore 17 caffè letterario in presenza, Segnali di vita - La biografia de La Voce del Padrone di Fabio Zuffanti. Modera Dado Minervini.