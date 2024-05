Mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 16:00, nell’Aula 12 del Palazzo di Lingue (Via Garruba 16) il Centro

Interdipartimentale di Ricerche sulla Pace (CIRP) dell'Università di Bari e la Sezione di Bari dell'Unione Scienziati

Per Il Disarmo (USPID) propongono un dibattito su





“ Medio Oriente: Quale pace possibile?”



Alessandro Mirizzi (CIRP Uniba) & Kegham J. Boloyan (Uniba) dialogheranno con





Padre Ibrahim Faltas (Vicario della Custodia della Terra Santa)





L’incontro si propone di analizzare l’ attuale situazione della crisi Israele-palestinese e le prospettive per una pace possibile con Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa dal 2022. Dal 1995 Padre Ibrahim è stato Direttore del Collegio di Terra Santa in Betlemme nonché responsabile dello Statu Quo nella Basilica della Natività di Betlemme. Ha partecipato alle dure vicende del conflitto tra Israeliani e Palestinesi durante l'assedio armato alla Basilica della Natività di Betlemme nel 2002. In questo contesto si è distinto per la sua qualità di mediatore giacché attraverso il dialogo è riuscito, in quella drammatica occasione, a trovare una soluzione tra le due parti in conflitto.