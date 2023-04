Meeting Nazionale dei Paesi di San Vito

Il 22° meeting organizzato da San Vito Italia ad Alberobello e Coreggia dal 21 al 23 aprile. Non solo trulli e centro cittadino come interesse per il turista ma anche turismo religioso e Coreggia. Aprirà proprio a Coreggia, unica frazione di Alberobello il 22° Meeting nazionale che lega varie realtà sotto l'egida del giovane santo ausiliatore. Si invita a far partecipare il più possibile i ragazzi e si comunica che la comunità cattolica di Coreggia riceverà un dono speciale. Sarà possibile durante queste giornate saperne di più su questa associazione e approfittare per associarsi. Di seguito il programma approntato con il patrocinio del Comune di Alberobello e della Parrocchia di San Vito: venerdì 21 aprile ore 16 arrivo e registrazione dei partecipanti; ore 16:30 inizio ufficiale del 22° meeting nazionale San Vito Italia presso la parrocchia San Vito M. Durante questo appuntamento si parlerà di giovani, coerenza, credibilità e giustizia nel nome di San Vito. La parte finale della cerimonia vedrà il passaggio della lampada di San Vito dalla parrocchia di Monte San Vito a quella di Coreggia. sabato 22 aprile al mattino i delegati saranno in Assemblea presso Casa Alberobello, gli accompagnatori saranno occupati in visita guidata a Monopoli. Nel primo pomeriggio tutti gli ospiti saranno in visita guidata ad Alberobello. In serata i riflettori nuovamente su Coreggia dove alle 19:30 si aprirà l'EXPO con l'inaugurazione della guida nazionale "Sapori in viaggio", degustazioni e presentazione delle varie delegazioni con scambio omaggi. Domenica 23 aprile alle 10 raduno in piazzetta Madonna del Rosario a Coreggia per l'inizio corteo con gonfaloni verso la Parrocchia dove ci sara la messa. Al temine il sindaco leggerà la preghiera di affidamento dei Paesi di San Vito. Pranzo presso la Trattoria del posto Dopo il pranzo, gli ospiti e chi vorrà aggiungersi, si trasferiranno a Polignano a mare per visita della Abbazia, centro storico e incontro con le autorità polignanesi alle 18 per un momento di saluto, i vespri e preghiera finale. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.sanvitoitalia.it